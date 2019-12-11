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مرأة

4 طرق للوقاية من التهاب الشعب الهوائية في الشتاء

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:13 م
التهاب الشعب الهوائية
التهاب الشعب الهوائية
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آية التيجي
مع حلول فصل الشتاء، واكتساح موجة باردة، يمكن أن يصاب العديد من المواطنين بـ التهاب الشعب الهوائية، بسبب التقلبات الجوية، وانتشار الأتربة، إلا أن هناك طرقا عديدة للوقاية من التهاب الشعب الهوائية.

وصرح الدكتور طارق صفوت رئيس الجمعية المصرية للشعب الهوائية وأستاذ أمراض الصدر بجامعة عين شمس، أن هناك العديد من طرق الوقاية من التهاب الشعب الهوائية، وتتضمن:

1- الإبتعاد عن التدخين: 

إذا كنت شخصا غير مدخن فهذا أمر جيد لصحة الرئتين، أما إذا كنت مدخنا بالفعل، فلابد من الإقلاع عن التدخين الذي يدمر الرئتين، كما يجب الحرص من التدخين السلبي الأشد خطورة على الصحة.

2- الابتعاد عن مهيجات الرئة بقدر الإمكان: 

وتشكل مهيجات الرئة الغبار والأبخرة وأي تلوث هوائي يمكن أن تتعرض له، وإذا حدث وتواجدت في مكان مليء بالغبار أو التلوث الهوائي، فيجب أن ترتدي قناعا يغطي الأنف والفم.

3- الاهتمام بغسل اليدين:

وكذلك النظافة بشكل عام للجسم والمنزل، فهذا يحد كثيرًا من العدوى البكتيرية أو الفيروسية.

4- الحصول على لقاح الانفلونزا ولقاح الالتهاب الرئوي:

ويتضمن الحصول على اللقاح تقليل فرص الإصابة بأمراض الرئة، والتهاب الشعب الهوائية.
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