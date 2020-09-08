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مرأة

التدخين والسكر أبرزها.. أسباب ظهور الشيخوخة المبكرة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
الشيخوخة
الشيخوخة
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هاجر هانئ
يخشى الكثير من الأشخاص دائما، من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، وبالأخص السيدات، فتظهر التجاعيد والخطوط الرفيعة على الوجه؛ مما يؤثر على الشكل الجمالي بالسلب، ويمنحك عمرا أكبر من العمر الحقيقي.

وتظهر علامات الشيخوخة المبكرة؛ نتيجة ممارسة بعض العادات اليومية الخاطئة وعدم الاهتمام و العناية بالبشرة بطريقة صحيحة؛ لذا كشفت أخصائية البشرة والتجميل وسام سوقية، عن أبرز العوامل التي تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وكان أهمها ما يلي:

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- التعرض لأشعة الشمس بدون وقاية
- التدخين
- شرب الكحول 
- السمنة
- التغيرات الهرمونية ‎
- تناول السكر  
- السهر وعدم أخذ قسط كاف من النوم
- الجفاف وقلة شرب الماء
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