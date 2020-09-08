التدخين والسكر أبرزها.. أسباب ظهور الشيخوخة المبكرة

وبالأخص السيدات، فتظهر التجاعيد والخطوط الرفيعة على الوجه؛ مما يؤثر على الشكل الجمالي بالسلب

لذا كشفت أخصائية البشرة والتجميل وسام سوقية، عن أبرز العوامل التي تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وكان أهمها ما يلي:

وتظهرنتيجة ممارسة بعض العادات اليومية الخاطئة وعدم الاهتمام و العناية بالبشرة بطريقة صحيحة؛