هاتف Google Pixel 5 سيصدر بتصميم خلفي مصنوع من الألومنيوم.. فيديو

في الوقت الذى يقترب فيه إطلاق شركة جوجل لهاتفها المنتظر Google Pixel 5 ، ظهرت تسريبات جديدة تؤكد أن الهاتف سيحتوى على فتحة في الخلف للشحن اللاسلكي موجودة في الإطار الخلفى المصنوع من الألومنيوم.





وبحسب مجلة فوربس فإن الإطار الخلفى لهاتف Google Pixel 5 مصنوع من الألومنيوم مع فتحة لشحن الهاتف لاسلكيا مع إعطاء الهاتف مظهرا متجانسا، كما أنه خاصية الشحن الموجودة به تتفوق على هواتف Pixel 4 .





وقامت جوجل بإضافة شريط معدنى حول الجسم الخارجى هاتف Google Pixel 5 لحمايته من الكسر والمحافظة عليه، كما ستتكون واجهة الهاتف من الزجاج.





ومن المقرر أن يأتى هاتف Google Pixel 5 بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع OLED بتصنيع من شركتى سامسونج و BOE الصينية، ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز، بالإضافة إلى خاصية التعرف على الوجه، كما في هواتف Pixel 4.

وسيأتى هاتف Google Pixel 5 بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع OLED بتصنيع من شركتى سامسونج و BOE الصينية، ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز، بالإضافة إلى خاصية التعرف على الوجه، كما في هواتف Pixel 4.





كما أن هاتف Google Pixel 5 سيصدر ببطارية صغيرة بسعة 3080 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع باستطاعة 15 واط.