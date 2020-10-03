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تكنولوجيا

هاتف Google Pixel 5 سيصدر بتصميم خلفي مصنوع من الألومنيوم.. فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
هاتف Google Pixel
هاتف Google Pixel 5 سيصدر بتصميم خلفي مصنوع من الألومنيوم
ندى على
في الوقت الذى يقترب فيه إطلاق شركة جوجل لهاتفها المنتظر Google Pixel 5 ، ظهرت تسريبات جديدة تؤكد أن الهاتف سيحتوى على فتحة في الخلف للشحن اللاسلكي موجودة في الإطار الخلفى المصنوع من الألومنيوم.  

وبحسب مجلة فوربس فإن الإطار الخلفى لهاتف Google Pixel 5 مصنوع من الألومنيوم مع فتحة لشحن الهاتف لاسلكيا مع إعطاء الهاتف مظهرا متجانسا، كما أنه خاصية الشحن الموجودة به تتفوق على هواتف  Pixel 4 .
 

وقامت جوجل بإضافة شريط معدنى حول الجسم الخارجى هاتف Google Pixel 5 لحمايته من الكسر والمحافظة عليه، كما ستتكون واجهة الهاتف من الزجاج. 

ومن المقرر أن يأتى هاتف Google Pixel 5 بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع OLED بتصنيع من شركتى سامسونج و BOE الصينية، ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز، بالإضافة إلى خاصية التعرف على الوجه، كما في هواتف Pixel 4.  
 
 وسيأتى هاتف Google Pixel 5 بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع OLED بتصنيع من شركتى سامسونج و BOE الصينية، ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز، بالإضافة إلى خاصية التعرف على الوجه، كما في هواتف Pixel 4.   

كما أن هاتف Google Pixel 5 سيصدر ببطارية صغيرة بسعة 3080 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع باستطاعة 15 واط.
ومن المحتمل أن أن يبلغ سعر هاتف Google Pixel 5 حوالى 700 دولار أمريكى أى ما يعادل 11 ألف جنيه مصرى، وبذلك سيكون أقل بحوالى 100 دولار من هواتف Pixel للعام الماضى 2019.
 
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