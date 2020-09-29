5 نصائح لشراء أفضل هاتف بكاميرات عالية الدقة

يحتار الكثير من راغبى شراء الهواتف الذكية التى تحتوى على كاميرات جيدة، كما يعتقد العديد منهم أن هذه الكاميرات تكون بجودة كبيرة وتعطى صورا فائقة بسبب عدد الميجابيكسل الموجود فيها، ويعتقدون أنه كلما زاد عدد الميجابيكسل في الكاميرات زادت جودتها، وبحسب المتخصصين فإن هذا الاعتقاد خاطئ تماما.





وبحسب موقع GearBest فإن هناك عددا من النصائح التى يجب الاعتماد عليها عند شراء هاتف بكاميرا جيدة ، ومنها :









1- الاهتمام بكاميرات ذات ضبط تلقائي عالٍ





والكاميرات ذات الضبط التلقائى الجيد توفر التركيز على الصورة لتخرج بشكل جيد للغاية حيث تعمل خاضية الضبط التلقائى للصورة على تقليل الضبابية الموجودة فيها ، بشكل كبير مما يخرج لنا صورة جيدة .





2- البحث عن فلاش كاميرا بدقة عالية الجودة





والكاميرا الجيدة لابد أن تحتوى على فلاش جيد، حيث إن الفلاش القوى ذا الإضاءة العالية يخرج ذات ملامح واضحة للغاية، على عكس الفلاش الضعيف، إضافةً إلى أن أفضل الهواتف فى الكاميرات هى هواتف تحتوى على فلاش مزدوج.





3- اختيار فتحة عدسة صغيرة





وفتحة العدسة الصغيرة في الكاميرات من أفضل الميزات التى يمكن تكون في كاميرا هاتف حيث تعمل على أخذ صور عالية الجودة بسمح بضوء كبير جدا في وقت صغير للغاية.





4- اختيار كاميرا تحتوى على تقنية HDR





وتقنية HDR تعنى التصوير ذات نطاق ديناميكي عالٍ، حيث تعمل على التقنية على أخذ 3 صور فى وقت واحد مختلفة التعرض للضوء تعرض لك الاختيار بين الأفضل فيهم.



