بشاشات عملاقة .. أفضل 5 هواتف فلاج شيب بإمكانات عرض خارقة

أصبحت شركات الهواتف الذكية تهتم يإطلاق هواتف بشاشات عملاقة حوالى 6 بوصة أو أكبر ذلك، وذلك نظرا للمكانة التى احتلتها الهواتف الذكية حيث اصبحت الهواتف تنافس بشكل اساسى أجهزة التابلت ذات الشاشة الكبيرة ، واتجهت ايضا شركة ابل إلى اطلاق شاات كبيرة في هواتفها بعدما كانت متأخرة كثيرا عن هواتف أندرويد في هذا الاتجاه.





هواتف بشاشات كبيرة في الحجم تتربع على عرش سوق الهواتف الذكية بأفضل امكانات في عرض الصورة والفيديو ، وهى : وأصبحت الشاشة الكبيرة من المتطلبات الاساسية للهواتف للراغبين في شراء الهواتف الذكية ، والديل على ذلك استجابة ايل لاطلاق هاتف iPhone 11 Pro Max بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة بعدما تبت الشاشة الصغيرة في هواتفها الاقدم ، وبحسب موقع Tom's Guide فإن هناك أفضل 5





إقرأ أيضا : لو محتار بينهم .. 5 فروق أساسية بين هاتفى iPhone XS Max و iPhone 11





1- هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra





يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.9 بوصة من نوع AMOLED وبمعدل تحديث شاشة 120 هرتز ، مع 4 كاميرات خلفية الاساية 108 ميجا بيكسل ، مع 12 و 12 و 10 ميجا بيكسل وكاميرا سيلفى 108 ميجا بيكسل .





2- هاتف iPhone 11 Pro Max





يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED ، مع 3 كاميرات خلفية دقة 12 ميجابيكسل، مع مستشعرات للعمق بالإضافة إلى مستشعرات بعدسات واسعة ، وكاميرا سيلفى دقة 12 ميجابيكسل .





3- هاتف iPhone 11





يحتوى على شاشة قياس 6.1 بوصة، من نوع LCD ، ويضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة دقة 12 ميجا بيكسل بمستشعرات من بزاوية واسعة ولكن بحج أكبر وتسمح بدخول الضوء أكبر ، مع كميرا سيلفى دقة 12 ميجا بيكسل.





4- هاتف Samsung Galaxy Note 20

ويحتوى الهاف على شاشة قياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED ، ومعدل تحديث للشاشة 60 هرتز، ، وكاميرات خلفية الأساية 64 بالاضافة إلى كاميرات 12 و 12 و 10 ميجابيكسل بمستشعرات للعمق وعدسات واسعة .





5- هاتف Samsung Galaxy Z Fold 2 القابل للطى

يأتى الهاتف بشاشة قابلة للطى الأولى قياس 7.6 بوصة من نوع OLED ، أما الشاشة الأساسية 6.2 بوصة من نوع OLED أيضا ،

ويأتى الهاتف ب 4 كاميرات خلفية دقة 12 و 12 12 و 10 ميجابيكسل ومستشعرات.