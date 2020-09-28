AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بشاشات عملاقة .. أفضل 5 هواتف فلاج شيب بإمكانات عرض خارقة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:01 م
أفضل 5 هواتف فلاج
أفضل 5 هواتف فلاج شيب بإمكانات عرض خارقة
Advertisements
ندى على
أصبحت شركات الهواتف الذكية تهتم يإطلاق هواتف بشاشات عملاقة حوالى 6 بوصة أو أكبر ذلك، وذلك نظرا للمكانة التى احتلتها الهواتف الذكية حيث اصبحت الهواتف تنافس بشكل اساسى أجهزة التابلت ذات الشاشة الكبيرة ، واتجهت ايضا شركة ابل إلى اطلاق شاات كبيرة في هواتفها بعدما كانت متأخرة كثيرا عن هواتف أندرويد في هذا الاتجاه. 

وأصبحت الشاشة الكبيرة من المتطلبات الاساسية للهواتف للراغبين في شراء الهواتف الذكية ، والديل على ذلك استجابة ايل لاطلاق هاتف  iPhone 11 Pro Max بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة بعدما تبت الشاشة الصغيرة في هواتفها الاقدم ، وبحسب موقع Tom's Guide فإن هناك أفضل 5 هواتف بشاشات كبيرة في الحجم تتربع على عرش سوق الهواتف الذكية بأفضل امكانات في عرض الصورة والفيديو ، وهى : 


1- هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra 

يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.9 بوصة من نوع AMOLED  وبمعدل تحديث شاشة 120 هرتز ، مع 4 كاميرات خلفية الاساية 108 ميجا بيكسل ، مع 12 و 12 و 10 ميجا بيكسل وكاميرا سيلفى 108 ميجا بيكسل . 

2-  هاتف iPhone 11 Pro Max 

يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع  OLED  ، مع 3 كاميرات خلفية دقة 12 ميجابيكسل،  مع مستشعرات للعمق بالإضافة إلى مستشعرات بعدسات واسعة ، وكاميرا سيلفى  دقة 12 ميجابيكسل . 

3- هاتف  iPhone 11 

يحتوى على شاشة قياس 6.1 بوصة، من نوع LCD ، ويضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة دقة 12 ميجا بيكسل بمستشعرات من بزاوية واسعة ولكن بحج أكبر وتسمح بدخول الضوء أكبر ، مع كميرا سيلفى دقة 12 ميجا بيكسل. 

4- هاتف Samsung Galaxy Note 20
 
ويحتوى الهاف على شاشة قياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED  ، ومعدل تحديث للشاشة 60 هرتز، ، وكاميرات خلفية الأساية 64 بالاضافة  إلى كاميرات  12 و 12 و 10 ميجابيكسل بمستشعرات للعمق وعدسات واسعة .  

5- هاتف Samsung Galaxy Z Fold 2 القابل للطى 
 
يأتى الهاتف بشاشة قابلة للطى الأولى قياس 7.6 بوصة من نوع OLED  ، أما الشاشة الأساسية 6.2 بوصة من نوع OLED  أيضا ، 
ويأتى الهاتف ب 4 كاميرات خلفية  دقة 12 و 12 12 و 10 ميجابيكسل ومستشعرات.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفضل الهواتف المتوسطة في 2020 بأقل من 7000 جنيه

رسميا وبالصور| وان بلس تطلق هاتف OnePlus Nord بـ 6 كاميرات.. سعره ومواصفاته

أفضل هاتف قادم من سامسونج .. مقارنة بين هاتفي Galaxy Note 20 و Note 20 Ultra

أفضل هواتف الفئة المتوسطة مقارنة بين One Plus Nord و Redmi Note 9 Pro Max

بنفس السعر وإمكانيات مختلفة.. مقارنة بين هاتفي Oppo Reno 4 Pro و OnePlus Nord

تسريبات جديدة تكشف شكل وتصميم هواتف iPhone 12.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

75 دقيقة.. ليفربول يحافظ على تقدمه وأرسنال يحاول التعادل على استحياء

الزمالك يعلن رفضه خوض أي مباراة رسمية.. لهذا السبب | شاهد

عقاب قاس ينتظر أردوغان وهذه المرة من السعودية .. تفاصيل

مفأجاة سارة .. جوجل تكشف عن الموجة الثانية لفيروس كورونا

أهم الأخبار.. مانويل جوزيه مرشح لتدريب الأهلي.. انخفاض في أسعار الذهب.. ومصرع طفل بسبب بابجي

حقيقة تفاوض الأهلي مع رودولفو أروابارينا لتدريب الفريق خلفًا لـ فايلر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاته الـ 50.. تعرف على سيارات الزعيم جمال عبدالناصر.. صور

نقل الفنان سيد الفيومى إلى قصر العيني الفرنساوي بعد تعرضه لوعكة صحية .. شاهد

بعد تأجيله 5 أشهر .. افتتاح معرض بكين الدولي للسيارات .. صور