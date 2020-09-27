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تكنولوجيا

لو محتار بينهم .. 5 فروق أساسية بين هاتفى iPhone XS Max و iPhone 11

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:00 م
5 فروق أساسية بين
5 فروق أساسية بين هاتفى iPhone XS Max و iPhone 11
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ندى على
من المعروف أن هواتف iPhone 11 هى الهواتف الاحدث من آبل في السوق، حتى وقتنا هذا قبل إصدار هواتفiPhone 12 ، والتى من المقرر أن تصدر خلال شهر أكتوبر القادم، ويحتار الكثير من الراغبين في الشراء تحديدا بين هاتفى iPhone 11 و iPhone XS Max الذى يعتبره الكثير من المراجعين بأنه من أفضل الهواتف التى أصدرتها آبل، حيث صدر في العام السابق لآيفون iPhone 11 في عام 2018 . 

وبحسب موقع CNET فإنه يمكن التمييز بين هاتفي iPhone 11  و  iPhone XS Max  بعدد من الاختلافات الرئيسية وهى : 

1- الشاشة 

هاتف iPhone XS Max   
يحتوى على شاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع OLED ، بالإضافة إلى خاصية Smart HDR . 
هاتف iPhone 11 
يحتوى على شاشة قياس 6.1 بوصة، من نوع LCD . 

2- الكاميرا  

هاتف iPhone XS Max   
يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة دقة 12 ميجا بيكسل بمستشعرات من نوع telephoto المقربة و مستشعر بزاوية واسعة، مع كاميرا سيلفى دقة 7 ميجا بيكسل.  
هاتف iPhone 11 
ويضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة دقة 12 ميجا بيكسل بمستشعرات من بزاوية واسعة ولكن بحج أكبر وتسمح بدخول الضوء أكبر ، مع كميرا سيلفى دقة 12 ميجا بيكسل. 

3- المعالج   

يعمل هاتف iPhone XS Max بمعالج من نوع A12 Bionic أما هاتف  iPhone 11  فيعمل بمعالج  A13 Bionic .  

4- البطارية 

يحتوى هاتف iPhone XS Max على بطارية سعة 3174 ، أما هاتف iPhone 11   فيأتى ببطارية سعة 3110 مللى أمبير. 

5- المساحة الداخلية 

يتوفر هاتف iPhone XS Max ب 3 نسخ للمساحة الداخلية هى 64 و 256 و 512 ، أما هاتف iPhone 11   فيأتى ب 3 نسخ وهى 64 و 128 و 256 جيجا بايت. 

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