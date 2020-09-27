لو محتار بينهم .. 5 فروق أساسية بين هاتفى iPhone XS Max و iPhone 11

من المعروف أن هواتف iPhone 11 هى الهواتف الاحدث من آبل في السوق، حتى وقتنا هذا قبل إصدار هواتفiPhone 12 ، والتى من المقرر أن تصدر خلال شهر أكتوبر القادم، ويحتار الكثير من الراغبين في الشراء تحديدا بين هاتفى iPhone 11 iPhone XS Max الذى يعتبره الكثير من المراجعين بأنه من أفضل الهواتف التى أصدرتها آبل، حيث صدر في العام السابق لآيفون iPhone 11 في عام 2018 .





وبحسب موقع CNET فإنه يمكن التمييز بين هاتفي iPhone 11 و iPhone XS Max بعدد من الاختلافات الرئيسية وهى :





1- الشاشة





هاتف iPhone XS Max

يحتوى على شاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع OLED ، بالإضافة إلى خاصية Smart HDR .

هاتف iPhone 11

يحتوى على شاشة قياس 6.1 بوصة، من نوع LCD .





2- الكاميرا





هاتف iPhone XS Max

يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة دقة 12 ميجا بيكسل بمستشعرات من نوع telephoto المقربة و مستشعر بزاوية واسعة، مع كاميرا سيلفى دقة 7 ميجا بيكسل.

هاتف iPhone 11

ويضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة دقة 12 ميجا بيكسل بمستشعرات من بزاوية واسعة ولكن بحج أكبر وتسمح بدخول الضوء أكبر ، مع كميرا سيلفى دقة 12 ميجا بيكسل.





3- المعالج





يعمل هاتف iPhone XS Max بمعالج من نوع A12 Bionic أما هاتف iPhone 11 فيعمل بمعالج A13 Bionic .





4- البطارية





يحتوى هاتف iPhone XS Max على بطارية سعة 3174 ، أما هاتف iPhone 11 فيأتى ببطارية سعة 3110 مللى أمبير.





5- المساحة الداخلية





يتوفر هاتف iPhone XS Max ب 3 نسخ للمساحة الداخلية هى 64 و 256 و 512 ، أما هاتف iPhone 11 فيأتى ب 3 نسخ وهى 64 و 128 و 256 جيجا بايت.



