لو محتار بينهم .. 5 فروق أساسية بين هاتفى iPhone XS Max و iPhone 11

من المعروف أن هواتف iPhone 11 هى الهواتف الاحدث من آبل في السوق، حتى وقتنا هذا قبل إصدار هواتفiPhone 12 ، والتى من المقرر أن تصدر خلال شهر أكتوبر القادم، ويحتار الكثير من الراغبين في الشراء تحديدا بين هاتفى iPhone 11 و iPhone XS Max الذى يعتبره الكثير من المراجعين بأنه من أفضل الهواتف التى أصدرتها آبل، حيث صدر في العام السابق لآيفون iPhone 11 في عام 2018 .
وبحسب موقع CNET فإنه يمكن التمييز بين هاتفي iPhone 11 و iPhone XS Max بعدد من الاختلافات الرئيسية وهى :
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1- الشاشة
هاتف iPhone XS Max
يحتوى على شاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع OLED ، بالإضافة إلى خاصية Smart HDR .
هاتف iPhone 11
يحتوى على شاشة قياس 6.1 بوصة، من نوع LCD .
2- الكاميرا
هاتف iPhone XS Max
يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة دقة 12 ميجا بيكسل بمستشعرات من نوع telephoto المقربة و مستشعر بزاوية واسعة، مع كاميرا سيلفى دقة 7 ميجا بيكسل.
هاتف iPhone 11
ويضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة دقة 12 ميجا بيكسل بمستشعرات من بزاوية واسعة ولكن بحج أكبر وتسمح بدخول الضوء أكبر ، مع كميرا سيلفى دقة 12 ميجا بيكسل.
3- المعالج
يعمل هاتف iPhone XS Max بمعالج من نوع A12 Bionic أما هاتف iPhone 11 فيعمل بمعالج A13 Bionic .
4- البطارية
يحتوى هاتف iPhone XS Max على بطارية سعة 3174 ، أما هاتف iPhone 11 فيأتى ببطارية سعة 3110 مللى أمبير.
5- المساحة الداخلية
يتوفر هاتف iPhone XS Max ب 3 نسخ للمساحة الداخلية هى 64 و 256 و 512 ، أما هاتف iPhone 11 فيأتى ب 3 نسخ وهى 64 و 128 و 256 جيجا بايت.