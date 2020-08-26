نصيحة لمحبي أبل .. لا تشتري هواتف iPhone 11 الآن لهذه الأسباب

كشفت تقارير عن اتجاه شركة آبل لتخفيض هواتف iPhone 11 وبعض الهواتف الأخرى، وذلك بعد إطلاق هواتف iPhone 12، والتى من المفترض أن تطلقها الشركة في منتصف شهر أكتوبر المقبل، بعد تأجيل الأمر عدة مرات من جانب الشركة .





وبحسب موقع TechRadar فإن شركة آبل عند إطلاق هواتف iPhone 12 ستعمل على الترويج والتركيز على هذه الهواتف ومميزاتها وإبرازها بأكبر صورة ممكنة، الأمر الذى سيجعلها تقوم بتخفيض هواتف iPhone 11.









وأوضخت التقارير أن آبل ربما تقوم بتخفيض هواتف iPhone 11 حوالى 150 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 2380 جنيه مصرى، وهو من المفترض ان يكون أكبر تخفيض تشهده هذه الهواتف.





ووفقا للموقع فإنه إلى جانب هواتف iPhone 11 والتى تضم هواتف iPhone 11 وiPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max ستقوم آبل بتخفيض هواتف iPhone XR ، و iPhone XS و iPhone XS Max.



