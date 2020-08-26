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تكنولوجيا

نصيحة لمحبي أبل .. لا تشتري هواتف iPhone 11 الآن لهذه الأسباب

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:01 ص
لا تشتر هواتف iPhone
لا تشتر هواتف iPhone 11 الآن .. لهذه الأسباب
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ندى على
كشفت تقارير عن اتجاه شركة آبل لتخفيض هواتف iPhone 11 وبعض الهواتف الأخرى، وذلك بعد إطلاق هواتف iPhone 12، والتى من المفترض أن تطلقها الشركة في منتصف شهر أكتوبر المقبل، بعد تأجيل الأمر عدة مرات من جانب الشركة

وبحسب موقع TechRadar فإن شركة آبل عند إطلاق هواتف iPhone 12 ستعمل على الترويج والتركيز على هذه الهواتف ومميزاتها وإبرازها بأكبر صورة ممكنة، الأمر الذى سيجعلها تقوم بتخفيض هواتف iPhone 11. 


وأوضخت التقارير أن آبل ربما تقوم بتخفيض هواتف iPhone 11 حوالى 150 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 2380  جنيه مصرى، وهو من المفترض ان يكون أكبر تخفيض تشهده هذه الهواتف. 

ووفقا للموقع فإنه إلى جانب هواتف iPhone 11  والتى تضم هواتف iPhone 11  وiPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max ستقوم آبل بتخفيض هواتف iPhone XR ، و iPhone XS و iPhone XS Max. 

وتعتمد التقارير على أن قيام شركة آبل بتخفيض هواتفها القديمة عند إصدار الجديدة، حيث أنه عند إصدار هواتف iPhone 11 العام الماضى، قامت آبل بتخفيض هاتف iPhone XR من 750 دولار أمريكى إلى 600 دولار.
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