قبل إطلاقها.. كل ما تريد معرفته عن هواتف iPhone 12

الأسعار





وسيكون هاتف iPhone 12 أرخص هاتف في المجموعة، بسعر حوالى 749 دولارا أمريكيا لأصغر نسخة أى ما يعادل 875 . 11 ألف جنيه مصرى، وسيبلغ سعر هاتف iPhone 12 Plus حوالى 849 دولارا، أى ما يعادل 460 . 13 ألف جنيه لأصغر نسخة.









أما هاتف iPhone 12 Pro فسيبلغ حوالى 1100 دولار أى ما يعادل 440 . 17 ألف جنيه، في حين أن أغلى هاتف في المجموعة وهو iPhone 12 Pro Max سيكون سعره حوالى 1200 دولار، أى ما يعادل 19 ألف جنيه لأصغر نسخة.