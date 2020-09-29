قبل إطلاقها.. كل ما تريد معرفته عن هواتف iPhone 12

مع اقتراب الإعلان الرسمى لهواتف iPhone 12 ، والذى من المتوقع أن يكون في بداية شهر أكتوبر القادم أو في منتصفه، بدأت التسريبات مرة أخرى تراوض منتظرى وعشاق الهواتف التى من المقرر أن تكون هواتف العام بإمكاناتها الفائقة، والتى ستكون عبارة عن 4 هواتف جديدة على خلاف العام السابق، وستنافس كل هواتف آبل السابقة بالإضافة إلى هواتف الأندرويد الأخرى وعلى رأسها هواتف Samsung Galaxy Note 20، وذكر موقع 9to5mac كل ما يتوقع أن تكون عليه هواتف iPhone 12 :
الشاشة والتصميم
iphone 12 سيأتى بشاشة قياس 5.4 بوصة
iphone 12 max سيأتى بشاشة قياس 6.1 بوصة
iPhone 12 Pro سيأتى بشاشة قياس 6.1 بوصة
iPhone 12 Pro Max سيأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة.
ومن المتوقع أن تكون هواتف آيفون 12 أنحف من هواتف آيفون 11 بنسبة 10 % حيث ستأتى بسمك 7.4 مللى، كما سيشبه تصميم الهواتف شكل هواتف iPhone 4 ، وستكون الهواتف من نوع OLED للمرة الأولى، ومن المتوقع أن تأتى الهواتف بمعدل تحديث 120 هرتز للشاشة، وتكشف الصورة الشكل والتصميم الذى ستكون عليه الهواتف.
الكاميرا
هواتف iphone 12 و iphone 12 max ستاتى بثلاث كاميرات خلفية بمستشعرات مقربة وواسعة مع تقنية مع تقنية ToF .
وستأتى هواتف iphone 12 max و iPhone 12 Pro Max بأربع كاميرات، حيث ستكون الكاميرا الرابعة كاميرا من نوع كاميرا LiDAR التى هى عبارة عن عدسة بتكنولوجيا تشبه المسح الضوئى للأشياء، حيث إنها تعمل على تقريب الأشياء البعيدة وتسلط الضوء عليها، كما أنها تستخدم في التصوير للحصول على صور بتقنية 3D أو ثلاثية الأبعاد.
المعالج
وستعمل الهواتف الأربعة على معالج من نوع A14 بيونك وسيكون بتقنية 5 نانومتر لتكون ملائمة لتقنية الجيل الخامس من الاتصالات ، وذلك على عكس هواتف آيفون 11 التى جاءت بمعالجات A13 بيونك وكانت بمعالج 7 نانو متر ، وستكون المساحة الداخلية للهواتف اقل نسخة منها نسخة 64 جيجا بايت ، كما ستكون خاصية Face ID بشكل أفضل.
البطارية
وستحتوى بطارية هاتف iPhone 12 على بطارية بقدرة 2227 مللى أمبير، وستأتى بطارية هاتفى iPhone 12 Max وiPhone 12 Pro ببطارية سعة 2775 مللى أمبير، أما هاتف iPhone 12 Pro Max فمن المحتمل أن ياتى ببطارية 3687 مللى أمبير.
الأسعار
وسيكون هاتف iPhone 12 أرخص هاتف في المجموعة، بسعر حوالى 749 دولارا أمريكيا لأصغر نسخة أى ما يعادل 875 . 11 ألف جنيه مصرى، وسيبلغ سعر هاتف iPhone 12 Plus حوالى 849 دولارا، أى ما يعادل 460 . 13 ألف جنيه لأصغر نسخة.
أما هاتف iPhone 12 Pro فسيبلغ حوالى 1100 دولار أى ما يعادل 440 . 17 ألف جنيه، في حين أن أغلى هاتف في المجموعة وهو iPhone 12 Pro Max سيكون سعره حوالى 1200 دولار، أى ما يعادل 19 ألف جنيه لأصغر نسخة.
الألوان
ومن المفترض أن تأتى هواتف آيفون 12 بنفس ألوان هواتف آيفون 11 وهى الأسود والأخضر والأصفر والبنفسج والأحمر والأبيض.
أما هاتفا iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max، فمن المتوقع أن تأتى بألوان الرمادى والفضى والذهبى والأخضر.