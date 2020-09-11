أول صورة رقمية في العالم بدقة ٣٢٠٠ ميجابكسل.. تقرب الأشياء 100 مليون مرة

استطاع فريق من الباحثين بجامعة ستانفورد من التقاط صورة بدقة ٣٢٠٠ ميجابكسل، وهي الدقة الأكبر على الإطلاق فى التاريخ حتى الآن، والتى تم إلتقاطها باستخدام مستشعرات ستكون جزءًا من أكبر كاميرا رقمية في العالم.





ليتم لاحقًا تثبيتها أكبر كاميرا بالعالم في تلسكوب (LSST) التابع للجامعة في تشيلي، لدراسة كل من الطاقة والمادة المظلمة، وتقديم أكبر فيلم فلكي على الإطلاق.





وبحسب موقع "إنجادجت" التقني، جاءت الصورة بقدة خرافية حيث يتطلب لعرضها ٣٧٨ شاشة تلفزيون عالية الدقة من نوه 4K؛ حتى يتم عرضها بالحجم الكامل، لتساعدك على رؤية الأجسام الصغيرة خافتة التى لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، لك أن تتخيل قدرة الكاميرا على تصوير أشياء من على مسافى 15 ميل، و أمكانية تقريبها حوالى 100 مليون مرة.





وبفضل 189 مستشعرًا دقة الواحد 16 ميجابيكسل من أجهزة (CCDs)، بالإضافة لمستوى بؤري يبلغ 3.2 ملياربيكسل، مكون من 24 طوافة منها 3 طوافات غير مستخدمة، بينما تبلغ قيمة الواحدة منها 3 ملايين دولار.





وبالرغم من نجاح الباحثين فى الوصول لصورة بدقة ٣٢٠٠ ميجابكسل، إلا أنه لا يزال أمامهم تحدي كبير من أجل الإختبار النهائى لها والمقرر له في منتصف عام ٢٠٢١ المقبل.



