بأقل التكاليف... اصنع سجادة بنفسك





يمكنك صنع سجادة باتباع 8 خطوات سهلة، وبسيطة وفقا لما نشره موقع Dekoor.

أدوات:

سجادة بلون واحد

أوراق طباعة شفافة

طابعة

طلاء القماش

فرشاة رسم صغيرة

شريط لاصق

مسطرة

مقص

القاطع

خطوات:

ابدأ في البحث عن رسوماتك المفضلة عبر الإنترنت ثم اطبعها على أوراق شفافة.

استخدم المسطرة والقاطع لتفريغ الرسم.

ضع الشريط اللاصق على حواف السجادة تمامًا.

تأكد من تثبيت الرسم على السجادة باستخدام شريط لاصق وابدأ الرسم باستخدام الفرشاة.

كرر الطريقة السابقة حتى تنتهي من طلاء مساحة السجادة بالكامل.

قم بإزالة الشريط اللاصق من حدود السجادة ، ضع شريطًا جديدًا ، لكن اترك مساحة داخلية 2.5 سم.

قم بطلاء حدود السجادة واتركها حتى تجف.

استمتع بتزيين أرضية غرفتك بتحفتك الجديدة.



طرق لتنظيف بقع السجاد

قد يتأثر السجاد بالأوساخ على مدار الأسبوع ، وقد يكون من السهل تنظيفها وقد يصعب إزالة بعض البقع. سوف تتعلم اليوم كيفية التعامل مع أي مشاكل تواجه السجاد، وفقا لما نشره موقع Dekoor.



استخدم المكنسة الكهربائية:

يجب تنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للحفاظ على العمر الافتراضي ؛ لأن التنظيف الدائم للسجاد بالمكانس الكهربائية يمنع تراكم الأوساخ التي يمكن أن تؤثر على السجاد.

لتنظيف السجاد الكبير بالمكنسة الكهربائية ، يمكنك تقسيمه إلى مربعات صغيرة لتنظيف الأجزاء.

عند استخدام المكانس الكهربائية لتنظيف السجاد ، نظفها ببطء وتمرر على نفس المكان عدة مرات للتخلص من آثار الأوساخ العميقة.

ركز على المناطق الحيوية التي بها دورات عديدة لأنها تحتاج إلى رعاية إضافية.

أفضل طريقة للتعامل مع البقع:

أفضل نصيحة هي محاولة تنظيف البقعة بمجرد حدوثها لأنها ستكون سهلة للغاية عند تنظيف بقعة مبللة. ضعي قطعة قماش جافة على البقعة تمامًا قبل إضافة أي منظفات لامتصاص أكبر كمية من سائل المسام. استخدم منظفًا لا يترك لونًا وتأكد من عدم فرك البقعة لتجنب تمددها. عند فرك البقعة ، تأكد من فركها من الخارج إلى داخل السجادة. لتجفيف منطقة البقعة بعد الغسيل ، يمكنك استخدام منشفة تمتص الماء الزائد.

وصفات منزلية للحصول عليه من البقع:

بقع الدم: حاولي امتصاص أكبر كمية من الدم فوق السجادة بالضغط عليها بقطعة قماش جافة ثم اخلطي ملعقة منظف + ملعقة خل + كوب ماء دافئ واتركي الخليط فوق البقعة حتى يتماسك. يصبح جاف. أضف القليل من منظف السجاد واغسله مرة أخرى بالماء واتركه حتى يجف.

بقع الزبدة: تخلصي من أكبر كمية من الزبدة العالقة ثم أضيفي منظف السجاد على البقعة واتركيها حتى تجف. كرر هذه الطريقة حتى تختفي البقعة تمامًا.