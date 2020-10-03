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توك شو

طيب وجدع.. نجل وفاء عامر يكشف سر علاقته بالفنان محمد رمضان

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
نجل وفاء عامر والفنان
نجل وفاء عامر والفنان محمد رمضان
نورهان رأفت
كشف نجل الفنانة وفاء عامر ، الفنان عمر فوزي ، عن إعجابه الشديد ببالفنان محمد رمضان ، متابعا: " محمد رمضان ده العشق و بعتبره اخويا الكبير " ، موضحا أنه يحرص على مقابلته في كافة المناسبات .

ولفت الفنان عمر فوزي ، خلال برنامج "صباح البلد " ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الفنان محمد رمضان يتميز بالجدعنة والطيبة ووصفة بـ "أبن البلد" .

وقال "فوزي"  إن تفاعله عبر ابلكيشن "تيك توك" ، كان في خلال فترة الحظر المنزلي ، وكان يتلقى دروسه أون لاين ، موضحا أنه كان في بدء الأمر متفاعلا أكثر على "الانستجرام " .

وأوضح أن أسرته تدعمه وتشجعه على تقديم الفيديوهات ، لافتا إلى أن الكثير من فيديوهاته لا تكون مرتبه.

وأشار إلى أن الفيديو الذي قدمه مع والدته وفاء عامر كان دافعا له لأن يستكمل باقي الفيديوهات، موضحا أن الفيديو المشهور بينه وبين الفنانة وفاء عامر لازال يتصدر الترند حتى الآن .  
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