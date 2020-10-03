طيب وجدع.. نجل وفاء عامر يكشف سر علاقته بالفنان محمد رمضان

كشف نجل الفنانة وفاء عامر ، الفنان عمر فوزي ، عن إعجابه الشديد ببالفنان محمد رمضان ، متابعا: " محمد رمضان ده العشق و بعتبره اخويا الكبير " ، موضحا أنه يحرص على مقابلته في كافة المناسبات .





ولفت الفنان عمر فوزي ، خلال برنامج "صباح البلد " ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الفنان محمد رمضان يتميز بالجدعنة والطيبة ووصفة بـ "أبن البلد" .





وقال "فوزي" إن تفاعله عبر ابلكيشن "تيك توك" ، كان في خلال فترة الحظر المنزلي ، وكان يتلقى دروسه أون لاين ، موضحا أنه كان في بدء الأمر متفاعلا أكثر على "الانستجرام " .





وأوضح أن أسرته تدعمه وتشجعه على تقديم الفيديوهات ، لافتا إلى أن الكثير من فيديوهاته لا تكون مرتبه.



