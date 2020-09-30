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فن

صباح الفل.. وفاء عامر تشارك جمهورها صورة بإطلالة صباحية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:04 ص
وفاء عامر
وفاء عامر
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ندى فكري
نشرت الفنانة وفاء عامر صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام". 

وظهرت وفاء عامر في الصورة من حديقة وهي ترتدي نظارة شمس، وعلقت قائلة: "صباح الفل".  

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- قمر يا وفاء
- صباح الجمال
- بنحبك اوووي

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وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6"  حيث تجسد الفنانة وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتدور احداث العمل الفني حتي تمر بعدة أزمات خلال  العمل الفني ، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. 

فيلم "شريط 6" بطولة: "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم
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صباح الفل 🌹🌹🌹

A post shared by Wafaa Amer (@wafaa3amerofficial) on

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