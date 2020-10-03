ضبط 7 أطنان دقيق و720 عبوة زيت طعام داخل مخزن بدون ترخيص بالقليوبية

تمكنت إدارة مباحث التموين بمحافظة القليوبية من ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بنطاق مركز القناطر الخيرية لتجميعه كميات من السلع بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدا لبيعها بالأسواق وتم تحرير محضر بالواقعة.









تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم، مدير مباحث التموين بالقليوبية يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بنطاق مركز القناطر الخيرية لتجميعه كميات بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدا لبيعها بالأسواق.





وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة المسطحات بالقناطر وتمكنت الحملة من ضبط 7,45 طن دقيق فاخر بالإضافة إلى 720 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





كانت مباحث التموين بمحافظة القليوبية قد تمكنت من ضبط مصنع بدون لاعداد الوجبات الجاهزة تابع لأحد المطاعم الكبرى فى مدينة العبور عثر به على 4 أطنان لحوم مجهولة المصدر وبدون أى بيانات تدل على مصدرها وسلع عذائيه عبارة عن جبنه رومى وتحرر محضر بالواقع وتولت النيابة التحقيق.





وتم ضبط 3 أطنان "لحوم مستوردة ومفروم لحوم ومقطعات دواجن" و 1,41 طن سلع غذائية "جبن رومى مبشور ومسلى" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وبدون مستندات تدل على مصدرها تمهيدًا لتقديمها كوجبات جاهزة للمستهلكين وتم تحرير محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.