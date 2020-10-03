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بنص الدستور الأمريكى.. أستاذ علوم سياسية يكشف مصير الانتخابات الرئاسية حال تدهور صحة ترامب

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:38 م
ترامب
ترامب
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أشرف سنجر أستاذ العلوم السياسية، أن إصابة الرئيس الأمريكي ترامب أربك معادلة الانتخابات الامريكية؛ موضحا أن المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن كان متفوق فيها المرشح الأخير على الرئيس الحالي. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، على فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامية «عزة مصطفى»، أن الدستور الأمريكي لا يتضمن تأجيل الانتخابات في حالة تدهور صحة أحد المرشحين.

وأشار أن الحزب الجهوري سيضر إلى تقديم مرشح آخر مكان ترامب في حالة تدهور صحته أو عدم قدرته على المشاركة في الانتخابات. 

وتابع: « الشعب الأمريكي غير عاطفي ولا يرتبط بالشخص الزعيم أو القائد الملهم من سينفذ الأمر على أرض الواقع .. لا يهم من سيقود السيارة المهم أن تسير» .

وقال طبيب البيت الأبيض، إن الرئيس ترامب "في حالة صحية جيدة للغاية"، كما  أعلن الفريق الطبى، أن ترامب يخضع لمتابعة طبية دقيقة تحسبا لأي مضاعفات ولا يستخدم التنفس الصناعي.

وفى وقت سابق قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة إن الرئيس يتلقى العلاج بعقار ريمديسفير ويخلد للراحة حاليا بعد دخوله المستشفى في أعقاب تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

 
وقال شون كونلي في بيان أصدره البيت الأبيض "هذا المساء يسعدني أن أبلغكم أن الرئيس بصحة جيدة للغاية".
 
وأوضح "إنه لا يحتاج إلى أي أكسجين إضافي، ولكن بالتشاور مع المختصين، اخترنا بدء العلاج بعقار ريمديسفير. لقد أكمل جرعته الأولى ويخلد حاليا للراحة."
 
وفي تغريدة، قال ترامب "الأمور تسير على ما يرام.. على ما أعتقد! شكرا للجميع. مع حبي!!!".​

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