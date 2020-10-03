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محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق يوما طبيا مجانيا للأعضاء وأسرهم .. شاهد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:35 م
صدى البلد
أحمد بسيوني

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، يوم طبي مجانى للمهندسين وأسرهم بمشاركة أحد المستشفيات الخاصة، اليوم السبت، بمقر نادى المهندسين بسابا باشا، في عيادات القلب والأوعية الدموية، عيادة عظام، عيادة جلدية وقياس الضغط والسكر ورسم القلب.

 

وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن اليوم الطبي المجاني من أهم الفاعليات التي تنظمها لجنة الرعاية الصحية بعد الإقبال الكبير من قبل المهندسين وأسرهم للكشف في العيادات الطبية.


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وأضاف أن العيادات شهدت اقبال كبير اليوم وسيتم إعادة الفاعلية فى حالة طلبها من قبل المهندسين حسب التخصصات التى يتم طلبها وتنفيذها في الحال.

 

وأكد عدد من المهندسين أن الفاعلية لاقت قبولهم من حيث التنظيم وتميز الأطباء في عيادة القلب والأوعية الدموية والعظام ودقة الكشف، مطالبين بتكرار الفاعلية وفتح عيادات طبية في مختلف التخصصات.

وفي سياق متصل، استقبلت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الأستاذ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، قافلة طبية في إطار مبادرة الرئيس لاكتشاف الأمراض المزمنة، حيث يتم إجراء قياس الضغط والسكر والوزن والطول، وبدأت القافلة بإجراء الفحوصات بالشيخ أحمد هاشم، وتقوم القافلة بإجراء الفحوصات لجميع العاملين بديوان المنطقة.

نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق يوما طبيا مجانيا للأعضاء وأسرهم .. شاهد
نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق يوما طبيا مجانيا للأعضاء وأسرهم .. شاهد
نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق يوما طبيا مجانيا للأعضاء وأسرهم .. شاهد
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