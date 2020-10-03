خبير تربوي: لا يمكن إلغاء دور المعلم أو الأستاذ الجامعي.. والتعليم الالكتروني مكمل وليس بديلا

قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي ، أن التعليم عن بعد (الاونلاين) له العديد من المميزات التي ينفرد بها عن طرق التعليم التقليدية ، وحيث أنه يطور من الأداء التكنولوجي للمتعلم خلال تلقيه للمحاضرات التكنولوجية عن طريق البرامج والمنصات التعليمية الحديثة .





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وأضاف فتح الله في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه لا يمكن الاستغناء عن التعليم المباشر ، لأن العملية التعليمية تتطلب جزءا مباشرا بين الأستاذ والطالب ، خاصة في العملية التربوية ، فلا يمكن أن نلغي دور المعلم أو الأستاذ الجامعي فالتعليم الإلكتروني مكمل وليس لاغيا للتعليم المباشر .





وأوضح ، أن الجامعات لها استفادة أيضا من التعليم الإلكتروني (الاونلاين) من خلال تقليل أعداد الطلاب ، وعدم التكدس في قاعات الحضور ، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا ، كما يتم الاستفادة من خلال المعامل الافتراضية الإلكترونية ، خاصة في الكليات التي لا يوجد بها معامل وإجراء التجارب الكترونيا .





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وكذلك تقنية التقويم الالكترونية من خلال عمل بنوك الأسئلة والمعلومات وطرحها للطلاب ، بحيث يمكن الاستفادة منها في اي وقت ، بحيث يكون الطالب قادر على تقييم ذاته ومعرفة نقاط ضعفه والمعلومات التي تنقصه .



