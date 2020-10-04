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تعليم

لـ راغبي التقديم لـ مختبر الشهرة .. كل ما تريد معرفته عن المسابقة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:59 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني أنه استمرارا للتعاون الناجح بينهما، عن فتح باب التقدم لمسابقة مختبر الشهرة من خلال الانترنت، حيث أثبتت مسابقة مختبر الشهرة نجاحها خلال السنوات الحادية عشر الماضية في مصر، وفي العام الثاني عشر للمسابقة تفتح أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كشريك وطني والمجلس الثقافي البريطاني باب التقدم لشباب الباحثين في مجالات العلوم الحياتية، الأساسية، والهندسية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 وحتى 40 عاما.

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وتأتي المسابقة بهدف حثهم على إيجاد وسيلة للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الجمهور الأكبر بطريقة منفتحة، ملهمة، وتفاعلية إلي جانب حث الأجيال الشابة على اتخاذ العلوم والتواصل العلمي مجالًا ملهمًا لمستقبلهم الوظيفي، وتعزيز العلوم كجزء من الثقافة السائدة في المجتمع.

كما تستمر عملية التقديم الإلكتروني على مسابقة مختبر الشهرة في مصر للسنة الثالثة على التوالي عبر الإنترنت من خلال منصة رقمية افتراضية، من مرحلة التقديم الأولى إلى مرحلة إرسال مقاطع الفيديو المطلوبة من المتقدمين المختارين، على أن تقوم لجنة التحكيم بتقييم مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، واختيار المرشحين المتأهلين لتقديم عروضهم العلمية مباشرة على خشبة المسرح خلال فعاليات النصف نهائية للمسابقة التي سيُؤهل من خلالها من 10 إلى 12 متسابقا للتصفيات النهائية الوطنية لمختبر الشهرة والتي تقام في القاهرة.

وسيستفيد المتأهلون للتصفيات النهائية من تدريب Master class والذي يقدمه خبراء دوليون ليكتسب المتأهلين مهارات التواصل العلمي الفعال؛ ليحظى الفائزين الأول والثاني برعاية كاملة للسفر إلى المملكة المتحدة لحضور مهرجان شلتنهام للعلوم، ويمثل الفائز الأول، مصر، في المسابقة الدولية لمختبر الشهره في شهر يونيو 2021، والذي يشارك به ما يقرب من 26 دولة حول العالم.

كما سيكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات لجميع المهتمين هو 7 نوفمبر 2020 من خلال الموقع الرسمي للمسابقة www.britishcouncil.org.eg/famelab ، وسيتم فحص الطلبات وإخطار المرشحين عبر البريد الإلكتروني لتقديم مقاطع فيديو مدتها ثلاث دقائق على المنصه الإلكترونيه ما بين 12 نوفمبر 2020 و2 يناير 2021.

واستطاعت المسابقة جذبت حتى الآن في مصر الآف من العلماء والباحثين والمهندسين على مدار 11 عامًا منذ عام 2009، وخلقت تفاعل بين الشباب واظهرت الأفكار المتميزة من 26 محافظة مصرية وقد بلغت نسبة الإناث المشاركات في المسابقة 47٪.

وتعاونت الأكاديمية برعاية الأربع مواسم الأخيرة الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر لمختبر الشهرة،حيث ارتفعت نسبة المتقدمين للموسم الثامن 2017 بمشاركة الأكاديمية بنسبة 47% وتقدم للمسابقة 1779.

 بينما تقدم للموسم التاسع 2018 عدد 1859 متسابق من جميع المحافظات، كما ارتفع عدد المتسابقين المقبولين في الموسم العاشر 2019 والذين قاموا بتجارب الأداء بمقاطع فيديو وعددهم 350 متسابق من 26 محافظة امتدت من أسوان والوادي الجديد مرورًا بالأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج وحتى شمال سيناء، وكان عام 2020 له النصيب الأكبر بمشاركة الأكاديمية من مختلف محافظات الجمهورية.

ويمكن الاطلاع على كل ما تريد معرفته عن المسابقة عبر هذا الرابط 
http://asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/938-2020-09-30-16-17-55
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