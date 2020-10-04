جيروساليما.. أغنية أعجبت رئيس جنوب أفريقيا ورقص العالم على أنغامها

"جيروساليما" أغنية ورقصة مشهورة في جنوب أفريقيا، أثارت إعجاب رئيس البلاد سيريل راموفازا، فدعا الموطنين إلى خوض تحدي أدائها بشكل جماعي خلال الاحتفال بـ"يوم التراث الوطني"، الذي يوافق 24 سبتمبر من كل عام، فما قصة تلك الأغنية.

انتشرت أغنية جيروساليما خلال تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، حيث أنها أوجدت تحدي الرقص، ليس فقط في جنوب أفريقيا ولكن في جميع أنحاء العالم مثل مستشفيات فرنسا والسويد ومطاعم في رومانيا والأماكن العامة في المملكة المتحدة وكندا.

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لاقت الأغنية إشادة الناس في جميع أنحاء العالم، واحدثتت ضجة كبيرة مواقع التواصل الإجتماعي، حتى أن المشاهير شاركوا فيديوهات الرقص مثل كريستيانو رونالدو، وجانيت جاكسون وعدد من رجال الدين، متمكنة بذلك من حصد أكثر من 134 مليون مشاهدة منذ إصدارها نهاية العام الماضي.

الغريب أن هذه الأغنية لم تصدر هذا العام ولكنها صدرت في 29 نوفمبر 2019، بعد أن لاقت استجابة إيجابية عبر الإنترنت، تلاها فيديو موسيقي مصوّر في 21 ديسمبر وفي صيف العام 2020 تحوّلت الأغنية إلى تريند عالمي بعدما انتشر تحدّي الرقص على أنغام هذه الأغنية بحركات رقص معينة.

في حديث لصحيفة Sowetan الجنوب أفريقية ، قال Master KG الذي يغني بلغة الزولو عن نجاح الأغنية "إنها رقصة قام بها أناس من أنجولا، ثم تبعتها البرتغال وانتشرت منذ ذلك الحين".

قال Master KG لـ Sowetan: "من الجميل جدًا أن نرى كيف سيطرت" Jerusalema "على العالم ، لنرى إلى أي مدى وصلت.. كانت الأغنية رائعة في المنزل.. لقد سيطرت على الشوارع وخلق الناس ذكريات تلك الأغنية".

وأشار ماستر كيه جي، إلى أنه "لم يتوقع ذلك على الإطلاق، أتأثر عاطفيًا عندما أرى أشخاصًا في ألمانيا أو سويسرا أو أجزاءً أخرى من العالم يرقصون على لحني.. هذا يرفع الروح المعنوية".

حققت أغنية “القدس بيتي” أو “جيروساليما – Jerusalema”، انتشارا واسعا، تخطت به حدود دولة جنوب إفريقيا إلى العالم أجمع، وذلك بعد أن غنيت بإحدى اللهجات المحلية في جنوب افريقية، وجعلت العالم يرقص على أنغامها.