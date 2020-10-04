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اقتصاد

السعودية تطرح أموالا فئة 500 ريال من مادة البوليمر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:59 م
مؤسسة النقد العربي
مؤسسة النقد العربي السعودي
وكالات
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عزمها طرح فئة (خمسة ريالات) من العملة السعودية المصنوعة من مادة البوليمر.

وأوضحت ساما أنه روعي في تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمر لتكون مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها المتداولة حاليًا المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة.

وأضافت أنه سيتم طرح الكميات الأولية للفئة الجديدة للتداول اعتبارًا من اليوم (الاثنين)، وذلك جنبًا إلى جنب مع فئة الخمسة ريالات المتداولة حاليًا، وباقي فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة، بصفتها عملة رسمية قانونية.


وأكدت  طباعة فئة الخمسة ريالات الجديدة وَفْق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة من مادة البوليمر، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة، مشيرة إلى أن تصميم هذه الفئة تضمن على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصورة حقل الشيبة في الربع الخالي، إضافة إلى شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية المملكة 2030، فيما تضمن ظهر الورقة صورة منظر لزهور برية من المملكة.

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