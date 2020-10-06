ميركاتو صيفي "بارد".. تعرف على أبرز 10 صففات في سوق الانتقالات





ولم يشهد الميركاتو الصيفي العديد من الصفقات المدوية كعادة كل موسم، بسبب الأزمة المالية الكبرى التي تمر بها أندية القارة العجوزن نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".





نادي تشيلسي كان الاستثناء الوحيد، حيث أنفق ما يقرب من 200 مليون يوور يالتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل لتدعيم صفوفه.





ويستعرض " صدى البلد" أبرز 10 صفقات أوروبية خلال فترة الإنتقالات الصفية:





1- كاي هافيرتز:





تعاقد نادي تشيلسي مع كاي هافيرترز لاعب باير ليفركوزن الألماني لمدة 5 سنوات، مقابل 72 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب ألماني في التاريخ.





2- تيمو فيرنر:





انضم تيمو فيرنر إلى تشيلسي قادما من لايبريج، مقابل 53 مليون يوور.





3- حكيم زياش:





تشيلسي كان له نصيب الأسد من الصفقات السوبر في الميركاتو الصيفي، حيث تعاقد مع حكيم زياش نجم أياكس الهولندي مقابل 40 مليون يوور، بالإضافة إلى بعض المتغييرات.





4- بيانيتش:





انتقل البوسني ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس إلى صفوف نادي برشلونة مقابل 60 مليون يورو.





واعترض عدد كبير من جماهير نادي برشلونة صفقة بيانيتش، بسبب تقدم اللاعب في العمر، حيث يبلغ 30 عاما.





5- ليروي ساني:





حصل بايرن ميونخ الألماني على خدمات ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي مقابل 54 مليون يورو.





6- تياجو ألكانتارا:





رغم أن القيمة التسويقية لـ تياجو ألكانتار تبلغ 48 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، إلا أن ليفربول نجح في ضم اللاعب من بايرن ميونخ مقابل 20 مليون يورو فقط، بسبب رغبة اللاعب في الانضمام إلى الريدز، بالإضافة إلى الأزمة الإقتصادية التي تمر بها الأندية.





7- جوتا:





أبرم نادي ليفربول صفقة ديوجو جوتا لاعب فريق وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 41 مليون جنيه إسترليني.





أصبح ديوجو جوتا ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في تاريخ ليفربول، مما يوحى بأن تعاقد الريدز الريدز اللاعب ليس من أجل وضعه على دكة البدلاء.









8- جاريث بيل:





انتقل جاريث بيل لاعب ريال مدريد إلى صفوف نادي توتنهام لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.





9- فان دي بيك:





نجح مانشستر يونايتد في حسم صفقة فان دي بيك لاعب أياكس أمسترادم الهولندي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.





10- توماس بارتي:





أعلن نادي آرسنال خلال دقائق قليلة من غلق الميركاتو الصيفي، تعاقده مع الغاني توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، عن طريق كسر الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر بـ 50 مليون يورو.





أسدل الستار على سوق الإنتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الكبرى " الإنجليزي - الإسباني - الإيطالي - الالماني"، أمس، الإثنين.