البنك الأهلي يضرب بني سويف 2-0 ويقترب من الممتاز.. والألومنيوم في المركز الثاني

انتهت منافسات الجولة ال21 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة الصعيد والتى شهدت فوز البنك الاهلي امام منافسه بني سويف بنتيجة هدفين دون درد .
وصعد فريق البنك الاهلي لقمة المجموعة بدورى القسم الثاني ووضع قدم في الدورى الممتاز بينما سقط فريق بني سويف للمركز الثالث وصعد فريق الالومنيوم الي المركز الثاني ويدخل المنافسه علي الصعود للممتاز .
نتائج الجولة :
البنك الأهلي 2-0 بني سويف
ديروط 2-4 الالومنيوم
الفيوم 1-0 الأعلاميين
طهطا 2-4 المنيا
تليفونات بني سويف 1-1 بترول اسيوط
شبان قنا 1-0 سوهاج
ترتيب المجموعة :
1- البنك الأهلي 43 نقطة
2- الألومنيوم 42 نقطة
3- بنى سويف41 نقطة
4- شبان قنا 35 نقطة
5- بترول أسيوط 32 نقطة
6- سوهاج 27نقطة
7- المنيا 29 نقطة
8- تليفونات بنى سويف 27نقطة
9- الإعلاميين 22نقطة
10- الفيوم 21 نقطة
11- طهطا 13 نقطة
12- ديروط 12 نقطة