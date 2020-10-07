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رياضة

البنك الأهلي يضرب بني سويف 2-0 ويقترب من الممتاز.. والألومنيوم في المركز الثاني

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:48 م
البنك الاهلي
البنك الاهلي
عبدالله هشام
انتهت منافسات الجولة ال21 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة الصعيد والتى شهدت فوز البنك الاهلي امام منافسه بني سويف بنتيجة هدفين دون درد . 

وصعد فريق البنك الاهلي لقمة المجموعة بدورى القسم الثاني ووضع قدم في الدورى الممتاز بينما سقط فريق بني سويف للمركز الثالث وصعد فريق الالومنيوم الي المركز الثاني ويدخل المنافسه علي الصعود للممتاز .

نتائج الجولة : 

البنك الأهلي 2-0 بني سويف 
ديروط 2-4 الالومنيوم 
الفيوم 1-0 الأعلاميين
طهطا 2-4 المنيا
تليفونات بني سويف 1-1 بترول اسيوط
شبان قنا 1-0 سوهاج

ترتيب المجموعة  : 
1- البنك الأهلي 43 نقطة
2- الألومنيوم 42 نقطة
3- بنى سويف41 نقطة
4- شبان قنا 35 نقطة
5- بترول أسيوط 32 نقطة
6- سوهاج 27نقطة
7- المنيا 29 نقطة
8- تليفونات بنى سويف 27نقطة 
9- الإعلاميين 22نقطة
10- الفيوم 21 نقطة
11- طهطا 13 نقطة
12- ديروط 12 نقطة
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