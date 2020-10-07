وزير التعليم: مسموح بتسديد مصروفات المدارس الحكومية على قسطين أو 4

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة قررت اتاحة إمكانية تقسيط دفع مصروفات المدارس الحكومية خلال العام الدراسي الجديد على دفعتين او اربع دفعات .





وشدد وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : على ان يتم استكمال دفع المصروفات قبل نهاية العام الدراسي 2020/2021.













وأوضح وزير التربية والتعليم ، ان فكرة السماح بتقسيط دفع مصروفات المدارس الحكومية تأتي للتيسير على اولياء الامور.



