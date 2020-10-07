وزير التعليم: مسموح بتسديد مصروفات المدارس الحكومية على قسطين أو 4

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة قررت اتاحة إمكانية تقسيط دفع مصروفات المدارس الحكومية خلال العام الدراسي الجديد على دفعتين او اربع دفعات .
وشدد وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : على ان يتم استكمال دفع المصروفات قبل نهاية العام الدراسي 2020/2021.
وأوضح وزير التربية والتعليم ، ان فكرة السماح بتقسيط دفع مصروفات المدارس الحكومية تأتي للتيسير على اولياء الامور.
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020 ، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/2021.
ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:
من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي: 300 جنيه.
من 4 ابتدائي حتى 3 إعدادي 200 جنيه.
من أولى ثانوي حتى 3 ثانوي: 500 جنيه.
صفوف التعلمي الثانوي الفني بجميع أنواعه وأنظمته (3 و5 سنوات): 200 جنيه.