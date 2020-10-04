وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة جديدة للطلاب وأولياء الأمور بشأن العام الدراسي الجديد.





حيث قال وزير التربية والتعليم، إن نظام تقييم طلاب صفوف النقل في المدارس في العام الدراسي الجديد سيتم من خلال مزيج من أساليب متعددة.





وأضاف وزير التربية والتعليم: أتمنى أن نركز على التعلم ولا ننشغل بالتقييم والدرجات.





واستكمل وزير التربية والتعليم رسالته قائلا: إن كان السؤال ينطوي على خلفية الدروس الخصوصية فأكرر لكم لا حاجة لها.





وعلى جانب آخر، نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا قديمة تكشف حال التعليم في مصر قديما تحت شعار "لحظات للتفكر والتأمل".









حيث نشر وزير التربية والتعليم، صورة من مدرسة الزقازيق الابتدائية (فرقة الموسيقى) سنة ١٩٢٨، وصورة أخرى من مدرسة دمنهور الابتدائية سنة ١٩٣٨.





ودون وزير التربية والتعليم ملاحظاته على الصورتين قائلا:

- انظروا إلى هيبة المعلمين والمعلمات.

- انظروا إلى التزام الطلاب والطالبات.

- لم يكن هناك حاجة من ٨٠ أو ٩٠ سنة كي نجدد الخطاب الديني أو نتعلم القيم واحترام الآخر!

- لم يكن هناك سوى مدارس بسيطة جدا، "تخته + طباشيرة"، كتاب الحكومة ومعلم جليل يؤدي رسالة سامية.

- لم يكن هناك دروس خصوصية ولا كتب خارجية.

- لم يكن هناك مراجع مثل اليوم.

- لم يكن هناك تحرش ولا تطاول ولا تنمر ولا سب وقذف ولا قضايا ولا استغاثات وحملات وهاشتاجات وضغوط وتظلمات.

- لم يكن هناك تواصل اجتماعي ولا لايك ولا شير!

- كانت الناس تفتخر بالعلم وتقدر العلماء.





وأضاف وزير التربية والتعليم: ليتنا نتعلم كما تعلم أجدادنا، نحن نحاول جاهدين استعادة العصر الذهبي للعلم والمعرفة، ونحاول تقدير المعلمين، ونحاول استعادة هيبة التعليم المصري، لنعمل معا لأن مصر تستحق ولأن أبناء مصر يستحقون.