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تعليم

اليوم .. كلية الإعلام تستقبل الطلاب الجدد لعقد امتحان القبول للشعبة الإنجليزية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:59 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
احمد علام
تستقبل كلية الإعلام جامعة القاهرة الطلبة الجدد لانعقاد امتحان القبول للشعبة الإنجليزية للطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد 2020-2021 ،وذلك اليوم الأحد الموافق 4-10-2020 في تمام الساعة 11  صباحًا بمقر كلية الإعلام جامعة القاهرة.

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والجدير بالذكر أن الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ،قالت أن الكلية تقوم بإختبارات اللغة الانجليزية للطلبة الجدد المرشحين للشعبة أو الطلبة التي قامت بالتحويل من كلية إلى كلية، بالتعاون مع مركز اللغات والترجمة في وضع الامتحانات الخاصة باللغة الانجليزية.

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وأضافت هويدا مصطفي لـ صدي البلد، أن كلية الإعلام لن تكتف بالأسئلة التي تخص اللغة الانجليزية، وتم التعاون مع خبراء بمركز اللغات والترجمة بوضع جزء عن القضايا الاعلامية باللغة الانجليزية لقياس مدي استعدادات الطلبة للعمل في مجال الإعلام.

وأوضحت انه سيتم اعفاء الطلبة الذين اجتازوا امتحان التويفل الدولي من امتحان اللغة الانجليزية، لافتة إلى ان هذه الحالة الوحيدة التي تعفي الطالب من الالتحاق بإختبارات اللغة والالتحاق بالشعبة بشكل مباشر

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد موعد أخر للطلبة التي لن تلحق بأختبارات شعبة اللغة الانجليزية المنعقد غدًا الأحد  حتي يستطيعوا ان يلتحقوا بالشعبة ، لافتة إلى انه سيتم توفير دورات تأهيلية إلى الطلبة التي لم تستطيع أن تحقق درجة النجاح بالامتحان .
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