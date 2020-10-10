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تكنولوجيا

بملمس من الجلد.. ريلمي تطلق هاتف Realme Q2 قريبا.. صور

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
هاتف Realme Q2
هاتف Realme Q2
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شيماء عبد المنعم
نشر مدير التسويق بشركة ريلمي شو تشى تشيس Xu Qi Chase، إعلانا تشويقيا رسميا لهاتف Realme Q2، الذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الشهر الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يظهر الإعلان التشويقي أن هاتف ريلمي القادم Realme Q2، يحتوي على جلدي رمادي فاتح على ظهر الجهاز مع شعار Dare To Leap مدمج في النسيج.


ويكشف أيضًا الإعلان التشويقي الذي نشره مدير التسويق بشركة ريلمي، إعدادات الكاميرا الخلفية والتي ستأتي في إعداد مستطيل الشكل مكونة من إربع عدسات أعلى الزواية اليمني من ظهر الجهاز، ومن المتوقع أن تكون العدسة الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل.

ومن الواضح بالإعلان التشويقي الرسمي، أن هاتف Realme Q2 المرتقب، سيحتوي على زر التشغيل على الجانب الأيمن من الجهاز، وزري التحكم في الصوت على الجانب الأيسر منه، ومن المحتمل أن يحتوي الهاتف على قارئ بصمات الأصبع مدمج أسفل الشاشة، مما يعني أنه سيأتي بشاشة من نوع أوليد OLED.

وأوضح أحد المسربين على موقع ويبو Weibo الصيني،  أنه من المتوقع أن تضم سلسلة Q من ريلمي إصداراين هم Realme Q2 و Realme Q2 Pro،وأشار إلى المواصفات الرئيسية للهاتفين تتوافق مع تشكيلة X7 الرائدة من ريلمي ولكن مع اختلاف مواسفات الكاميرا.

وبحسب التسريبات من المتوقع أن تعلن ريلمي عن سلسلة Realme Q، من خلال حدثا محليا يوم الثلاثاء القادم 13 أكتوبر.
هاتف Realme Q2 هاتف Realme Q2
هاتف Realme Q2 هاتف Realme Q2
هاتف Realme Q2 هاتف Realme Q2
هاتف Realme Q2 هاتف Realme Q2
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