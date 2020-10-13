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رياضة

لماذا تم إخلاء نادي الزمالك من الأعضاء أمس؟.. مرتضى منصور يجيب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:29 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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حسام الحارتي
كشف المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عن أسباب إغلاق مقر النادي في وقت مبكر، مساء أمس الإثنين.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات هاتفية لفضائية "الزمالك"،:" الدولة تلزم الأندية بالإغلاق في الساعة العاشرة مساء في الشتاء، وكنت أمد الفترة كل يوم إلى 12 منتصف الليل أو الواحدة صباحا".

وأضاف: "هناك مناوشات تحدث بين الأعضاء بداية من الساعة العاشرة؛ لذلك اتخذت قرارا بإغلاق النادي في تمام الساعة العاشرة مساء، لحين التزامهم".

وأكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أنه أشرف بنفسه على تصميمات الثورة الإنشائية للقلعة البيضاء؛ مما ساهم في توفير 35 مليون جنيه لخزانة النادي.

وتساءل مرتضي منصور: "نفسي أفهم أنا بتعاقب ليه؟، أنا بدخل في خلافات وصراعات مع الفاسدين، وعلى رأسهم أعضاء اللجنة الأولمبية.. أنا مش شغال مقاول أمشي بمزاجكم وأنا جاي عن طريق انتخابات شرعية".
 
وتابع: " لم ولن أذهب لوزير الشباب والرياضة كما تردد؛ لأن الموضوع منتهي، كل المواقع التي نشرت خبر تواجدي في مبنى الوزارة كاذبة، ويوم الأحد سيصدر حكم القضاء في الدعوى التي أقمتها ضد اللجنة الأولمبية".

 وفي سياق آخر ناشد مرتضي منصور الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل من أجل إنقاذ الفساد الرياضي في  الدولة المصرية من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.

وأتم :" الرئيس السيسي هو قدوة مرتضي منصور في الإنجازات".
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