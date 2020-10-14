تعرف على معاني الأنظمة والاختصارات في سيارتك

الكثير من مالكي السيارات لا يعلمون ماذا تعني بعض الكلمات والاختصارات في سياراتهم مما يعوقهم عند الاحتياج لاستخدامها، لذلك يجب علي السائق أن يعلم معاني الكلمات والاختصارات في سيارته، وفي هذا السياق نطلعكم على جزء منها في هذا الموضوع





1 – ESP وهو نظام الذاتي للتحكم في فرملة عجل السيارة انفراديًا لمنع السيارة من الاستجابة لقوى الطرد المركزى في المنحنيات، فعلى سبيل المثال تتم فرملة العجلة الأمامية الخارجية للمساعدة في عدم خروجها عن مسارها في المنحنيات حتى لو كانت مسرعة.





2 – EDC وهو التحكم الإلكتروني في نظام ضخ البنزين مما يزيد من كفاءة المحرك ويحكم نسبة الوقود الداخلة الى الاسطوانة فيؤدى الى توفير الوقود وزيادة القدرة علي الحركة .





3 – EHB وهو نظام عن عضلات أرجل السائق بمساعدة مضخات هيدروليكية للضغط على الفرامل حين يريد ذلك، فيكفيه فقط بداية الضغط أو لمس الدواسة .





4 – EON وهو نظام القدرة على التقاط إشارات النشرات المرورية من إذاعات أخرى أيضًا غير تلك التي يسمعها السائق، وهنا يوقف جهاز الراديو إذاعة المحطة الحالية ليسمع السائق النشرة المرورية لضمان أقصى درجات السلامة على الطريق أثناء القيادة.



