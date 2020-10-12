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سيارات

تعرف على علامات تلف طرمبة المياه في سيارتك

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:01 م
عرف علي علامات تلف
عرف علي علامات تلف طرمبة المياة في سيارتك
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اشرف عطية
تعتبر طرمبة المياه من أهم الأجزاء التي تضمن اعتدال درجة حرارة محرك السيارة وتحميه من التلف فهي المسئولة عن ضخ سائل التبريد  للمحرك مما يضمن عمله بكفاءة.

عندما تتلف طرمبة المياه ترتفع درجة حرارة المحرك بشكل كبير مما يتلف المحرك وفي هذا السياق نطرح عليكم أبرز علامات تلف لمضخة المياه في السيارة .

1- عندما تتعرض طرمبة المياه التلف تفقد مهمتها الأساسية في تبريد المحرك مما ينتج عنه ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل كبير مما سيترتب علية أيضا إضاءة لمبة الحرارة في التابلوه أو ارتفاع مؤشر الحرارة. 

2-تسريب مياه التبريد أسفل السيارة وهذا في الغالب يكون بسبب ثقب في الريداتير أو تلف في طرمبة المياه، مما يجعل المياه تتدفق منها إلى أن يفرغ الريداتير. 

3- صدور صوت مزعج عند تشغيل المحرك مثل صوت السيور التالفة أو صوت تصفير أو احتكاك حديد ببعضه عن تلف البلية الخاصة بها وهذه المشكلة يمكن حلها بتغيير بلية الطرمبة. 


عند ملاحظة خروج أبخرة كثيفة من الردياتير وهذا يشير إلى ارتفاع درجة حرارة مياه التبريد مما يفيد بعطل في طرمبة المياه الخاصة بالسيارة لأنها لا تقوم بوظيفتها في تدوير المياه. 
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