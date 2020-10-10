أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر اليوم.. صور

يعتبر قرار شراء سيارة من اصعب القرارات التي يواجهها المقبل علي الشراء خصوصا وسط تنوع موديلات السيارات الذي يشهدة سوق المستعمل ويبحث دائما المستهلك عن ارخص السيارات حتي لا يتكبد الكثير من الاعباء لتدبير سعر الشراء .
فى هذا التقرير نعرض عليكم ارخص 5 سيارات مستعملة في مصر .
سوزوكي ماروتي
تأتي السيارة سوزوكي ماروتي بمحرك 800 سي سي وفتيس مانيوال ويتوافر بها العديد من الكماليات مثل سنتر لوك وكاسيت ويبلغ متوسط سعرها موديل 1994 حوالي 30.000 جنيه.
دايو نوبيرا
يحبها العديد من الأشخاص بالرغم من قدم موديلها ويتراوح سعرها من 70 ألف جنيه الى 80 الف جنيه و تتميز سيارة دايو نوبيرا موديل 2007 بالعديد من المميزات أبرزها وجود فرش قماش وتكييف كهربائي مرايات كهربائية، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية و نظام الصوت وبلوتوث ومبدل أقراص ونظام تحكم في الطاره ومدخل AUXو مدخل USB ومحرك1600 سي سي، ويبلغ متوسط سعرها 70.000 جنيه .
فولكس فاجن بولو
تعتبر فولكس فاجن بولو من فئة سيارات الشباب وهى المانية الصنع ومعشوقة لدى جميع محبى السيارات الهاتش باك ، ويشتهر موديل 1999 منها ويتراوح سعرها من 50.000 جنيه حتي 70.000 جنيه .
لانسر كريستاله
تنتشر شعبية سيارة لانسر كريستاله في السوق المصري، فهي من السيارات الاعتمادية، حيث تم تزويد النسخة المصرية منها بموتور 1300cc بقوه 83hp وهو موتور متواضع جدا وبدائي ولكنه كان اعتماديا جدا ويحقق معادلة صعبة للمصريين، ورغم أنها سيارة فقيرة جدا ولكن خامات الصالون تعتبر جيدة نسبيا عند المقارنة بالسيارات الأخرى في جيلها.
تتميز لانسر كريستاله بأدائها الرياضي وتوجيها المميز، الذي يعزز من ثباتها رغم انخفاضها الشديد، وانخفاض وضعية الموتور التي تعد ميزة وعيب في نفس الوقت، حيث أن ميزته جعل السيارة ثابتة علي الطريق، أما العيب فيتمثل في اصطدام بدن السيارة بالمطبات الأرضية خاصة في حال اكتمال عدد ركاب السيارة و يتراوح سعرها من 70.000 جنيه حتي 80.000 جنيه .
نيسان صني 2003 nissan sunny
تأتي نيسان صني 2003 nissan sunny بمحرك سعة 1300سي سي بقوة 92 حصان، وتتمتع بالعديد من الكماليات ممثل زجاج كهربائي، ونظام صوتي، وأنظمة الأمان ضمنها فرامل ABS ووسائد هوائية في بعض الفئات ويبلغ متوسط سعرها موديل 2006 حوالي 100.000 جنيه.