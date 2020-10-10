أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر اليوم.. صور

فى هذا التقرير نعرض عليكم ارخص 5 سيارات مستعملة في مصر .

تأتي السيارة سوزوكي ماروتي بمحرك 800 سي سي وفتيس مانيوال ويتوافر بها العديد من الكماليات مثل سنتر لوك وكاسيت ويبلغ متوسط سعرها موديل 1994 حوالي 30.000 جنيه.

دايو نوبيرا





يحبها العديد من الأشخاص بالرغم من قدم موديلها ويتراوح سعرها من 70 ألف جنيه الى 80 الف جنيه و تتميز سيارة دايو نوبيرا موديل 2007 بالعديد من المميزات أبرزها وجود فرش قماش وتكييف كهربائي مرايات كهربائية، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية و نظام الصوت وبلوتوث ومبدل أقراص ونظام تحكم في الطاره ومدخل AUXو مدخل USB ومحرك1600 سي سي، ويبلغ متوسط سعرها 70.000 جنيه .





فولكس فاجن بولو

