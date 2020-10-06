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سيارات

سيلفيستر ستالون يعرض سيارتة كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv للبيع .. سعر ومواصفات

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:01 م
sylvester stallone
sylvester stallone
اشرف عطية
قام النجم الشهير سيلفيستر ستالون  sylvester stallone بطل السينما الامريكية و بطل افلام The Expendables بعرض سيارته طراز كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv  للبيع، و هي ليست سيارة عادية بل تم تعديلها من شركة Becker Automotive الامريكية لتعديل السيارات . 


كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv سيارة عملاقة وطويلة مقارنة بالأصدار العادي و لم يكتفي سيلفيستر ستالون بهذا التعديل بل طلب بتعديلها و اطالتها نصف متر لعمل استراحة داخلية واسعة و زودها بشاشة 43 انش .

سيارة سيلفيستر ستالون كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv بها طاولات خشبية وستائر كهربائية و تم استخدامها فقط لمسافة 1,609 كيلومتر . 

طلب الفنان  سيلفيستر ستالون كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv مبلغ 350,000 دولار اي حوالي 5 مليون و 504.000 جنيه و هو سعر اغلي بكثير من سعرها جديدة لأنها تباع  بسعر 80,490 دولار اي حوالي مليون و 166.000 جنيه مصري .  

جدير بالذكر انة فد اعلنت مؤخر شركة كاديلاك عن التفاصيل الرسمية الاولى للسيارة كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv ذات القاعدة الطويلة ، بعد فترة وجيزة من تسرب أسعار كاديلاك اسكاليد 2021 عبر الإنترنت .
 
يبلغ طول كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv حوالي 5,766 مم، مقارنة بـ 5,382 مم للإصدار القياسي، وتمتلك قاعدة عجلات بطول 3,407 مم، مقارنة بـ 3,071 مم للإصدار القياسي.

سيلفيستر ستالون يعرض سيارتة كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv للبيع .. سعر ومواصفات
سيلفيستر ستالون يعرض سيارتة كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv للبيع .. سعر ومواصفات
سيلفيستر ستالون يعرض سيارتة كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv للبيع .. سعر ومواصفات
سيلفيستر ستالون يعرض سيارتة كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv للبيع .. سعر ومواصفات
سيلفيستر ستالون يعرض سيارتة كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv للبيع .. سعر ومواصفات
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