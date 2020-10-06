سيلفيستر ستالون يعرض سيارتة كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv للبيع .. سعر ومواصفات

sylvester stallone بطل السينما الامريكية و بطل افلام The Expendables بعرض كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv للبيع، و هي ليست سيارة عادية بل تم تعديلها من Becker Automotive الامريكية لتعديل السيارات . قام النجم الشهير سيلفيستر ستالون بطل السينما الامريكية و بطل افلامبعرض سيارته طرازللبيع، و هي ليست سيارة عادية بل تم تعديلها من شركة الامريكية لتعديل السيارات .









كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv سيارة عملاقة وطويلة مقارنة بالأصدار العادي و لم يكتفي سيلفيستر ستالون بهذا التعديل بل طلب بتعديلها و اطالتها نصف متر لعمل استراحة داخلية واسعة و زودها بشاشة 43 انش .





سيارة سيلفيستر ستالون كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv بها طاولات خشبية وستائر كهربائية و تم استخدامها فقط لمسافة 1,609 كيلومتر .





طلب الفنان سيلفيستر ستالون كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv مبلغ 350,000 دولار اي حوالي 5 مليون و 504.000 جنيه و هو سعر اغلي بكثير من سعرها جديدة لأنها تباع بسعر 80,490 دولار اي حوالي مليون و 166.000 جنيه مصري .





جدير بالذكر انة فد اعلنت مؤخر شركة كاديلاك عن التفاصيل الرسمية الاولى للسيارة كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv ذات القاعدة الطويلة ، بعد فترة وجيزة من تسرب أسعار كاديلاك اسكاليد 2021 عبر الإنترنت .

يبلغ طول كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv حوالي 5,766 مم، مقارنة بـ 5,382 مم للإصدار القياسي، وتمتلك قاعدة عجلات بطول 3,407 مم، مقارنة بـ 3,071 مم للإصدار القياسي.



