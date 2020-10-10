سعر ومواصفات هيونداي كريتا 2021 hyundai creta قبل طرحها رسميا في مصر.. صور

هيونداي كريتا 2021 hyundai creta أعلنت شركة هيونداي عن طرح السيارة الجديدة من طراز و كشفت عنها عبر الانترنت و اقرت انة سيتم طرحها بشكل رسمي يوم 11 من الشهر الجاري.





مواصفات هيونداي كريتا 2021 hyundai creta





تأتي السيارة هيونداي كريتا 2021 hyundai creta بمحرك 1500 سي سي 113 حصان وعزم دوران 144 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك طراز IVT .

الامان في هيونداي كريتا 2021 hyundai creta

هيونداي كريتا 2021 hyundai creta بها بفرامل ABS وEBD ونظام الاتزان الالكتروني بالاضافة الي برنامج التوازن في المرتفعات وايرباج أمامي وفوانيس شبورة أمامية وقياس ضغط الاطارات وجنوط 16 انش و شبكة امامية كروم وحامل سقف واسبويلر خلفي ومرايا جانبية ليد وفوانيس ليد وبلوتووث ليوفر اتصال مباشر بالهاتف المحمول .





ابعاد هيونداي كريتا 2021 hyundai creta





السيارة هيونداي كريتا 2021 hyundai creta تأتي بطول 4,3 متر وعرض 1.79 متر وارتفاع 1.62 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.610 متر وخلوص ارضي 190 مم و شنطة خلفية 433 لتر .





وزن هيونداي كريتا 2021 hyundai creta





يبلغ وزن السيارة هيونداي كريتا 2021 hyundai creta حوالي 1690 كجم وتأتي بتعليق أمامي ماكفرسون وتعليق خلفي CTBA و فرامل امامية 16 انش وخلفية 14 انش .

سعر هيونداي كريتا 2021 hyundai creta





تباع السيارة هيونداي كريتا 2021 hyundai creta في مصر بسعر 360.000 جنيه لأول فئة سمارت و 375.000 جنيه لثاني فئة سمارت بلس و 400.000 جنيه لثالث فئة مودرن و 425.000 جنية لخامس فئة ادفانسد.



