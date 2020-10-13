AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس مسن تسبب في قتل حفيده بالخطأ فى شبرا الخيمة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:39 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أمرت النيابة العامة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحبس موظف على المعاش في العقد السابع من العمر لاتهامه بالتسبب في قتل حفيده بالخطأ لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وصرح مدير نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة المستشار زياد الباسل وبرئاسة المستشار محمد خليفة، بدفن جثة الطفل "مالك ع. أ." البالغ من العمر سنة ونصف والذي توفي نتيجة حادث تسبب فيه جده "عادل أ. س." 62 سنة.

تعود الواقعة إلى تلقي المقدم أحمد سالم مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة بلاغ بوجود سيارة مسرعة اصطدمت بدراجة نارية كان يستقلها 3 أشخاص وهم "عادل أ. س."، 62 سنة موظف بالمعاش، وابنته وحفيده، المجني عليه مما أدى إلى سقوط الثلاثة وارتطامهم بالأرض بقوة مما أسفر عن إصابة الطفل بجروح بالغة وجاء في تقرير المستشفى أن المجني عليه أصيب بكسر في الجمجمة، ونزيف داخلي تسبب في وفاته على الفور.

وتم إخطار مدير أمن القليوبية اللواء فخر الدين العربي ورئيس مباحث المديرية اللواء حاتم حداد، وبالفحص تبين للعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، والعقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا عدم صدق الرواية حيث أكدت التحريات أن جد الطفل كان يستقل الدراجة النارية لشراء بعض المستلزمات وخلفه ابنته خالة الطفل وحفيده الطفل مالك ، وأصيب الجد بـ"نوبة سكر" أثناء القيادة مما أدى إلى اصطدامه بجانب الطريق وسقطوا على الأرض.

وبالفحص تبين إصابة الجد وابنته، بينما كانت إصابات الطفل على النحو المبين مما أدى إلى وفاته على الفور وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب المهندس الفني لفحص مكان الحادث وسؤال شهود العيان، والتصريح بدفن جثة الطفل عقب مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير بأسباب وملابسات الوفاة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النياية تصرح بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا بشبرا الخيمة

للمرة الثالثة.. تجديد حبس المتهمين بقتل شهيد الجدعنة في شبرا الخيمة

مضطرب عقليا يقتل والدته في شبرا الخيمة| شهود عيان: يتعاطى المخدرات ويضربها دائما

جهود أمنية لكشف غموض حادث مقتل عجوز داخل شقتها بشبرا الخيمة

بسبب 500 جنيه .. المشدد 15 سنة لـ قاتل سائق توك توك بشبرا الخيمة

حجز جد بتهمة التسبب فى وفاة حفيده بالخطأ بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

خاص| حسام حسن يقترب من قيادة الاتحاد السكندري

بسبب موسيماني .. صن داونز يرفض انتقال سيرينو إلى النادي الأهلي

حان الوقت للتحول.. دعوات لـ الاتحاد الأوروبي للشراسة مع تهديدات أردوغان

أول تعليق من جورجينا بعد إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

ننشر قائمة الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

قبل موقعة السبت.. صحيفة مغربية تكشف عن سلاح مدرب الوداد للتغلب على الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| أول صور لـ آيفون 12

بـ الدانتيل الأبيض.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بعد طرحها أرخص سيارة في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لإنتاج جيميني suzuki jimny .. صور