حبس مسن تسبب في قتل حفيده بالخطأ فى شبرا الخيمة

أمرت النيابة العامة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحبس موظف على المعاش في العقد السابع من العمر لاتهامه بالتسبب في قتل حفيده بالخطأ لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.





وصرح مدير نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة المستشار زياد الباسل وبرئاسة المستشار محمد خليفة، بدفن جثة الطفل "مالك ع. أ." البالغ من العمر سنة ونصف والذي توفي نتيجة حادث تسبب فيه جده "عادل أ. س." 62 سنة.





تعود الواقعة إلى تلقي المقدم أحمد سالم مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة بلاغ بوجود سيارة مسرعة اصطدمت بدراجة نارية كان يستقلها 3 أشخاص وهم "عادل أ. س."، 62 سنة موظف بالمعاش، وابنته وحفيده، المجني عليه مما أدى إلى سقوط الثلاثة وارتطامهم بالأرض بقوة مما أسفر عن إصابة الطفل بجروح بالغة وجاء في تقرير المستشفى أن المجني عليه أصيب بكسر في الجمجمة، ونزيف داخلي تسبب في وفاته على الفور.





وتم إخطار مدير أمن القليوبية اللواء فخر الدين العربي ورئيس مباحث المديرية اللواء حاتم حداد، وبالفحص تبين للعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، والعقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا عدم صدق الرواية حيث أكدت التحريات أن جد الطفل كان يستقل الدراجة النارية لشراء بعض المستلزمات وخلفه ابنته خالة الطفل وحفيده الطفل مالك ، وأصيب الجد بـ"نوبة سكر" أثناء القيادة مما أدى إلى اصطدامه بجانب الطريق وسقطوا على الأرض.





وبالفحص تبين إصابة الجد وابنته، بينما كانت إصابات الطفل على النحو المبين مما أدى إلى وفاته على الفور وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب المهندس الفني لفحص مكان الحادث وسؤال شهود العيان، والتصريح بدفن جثة الطفل عقب مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير بأسباب وملابسات الوفاة.