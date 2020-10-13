وصول بعثة الزمالك إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء

وكان فى استقبال البعثة عمر شعيب القنصل المصري وأعضاء السفارة المصرية.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو قد أعلن عن قائمة اللاعبين المسافرين للمغرب وضم كل المقيدين بالقائمة فيما عدا محمود عبدالعزيز “زيزو” الذي يخضع لمرحلة التأهيل.





وتضم القائمة كلا من محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم جنش – محمد عواد – محمد صبحي في حراسة المرمى.





خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – أحمد عيد – حازم إمام – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.





خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – يوسف إبراهيم “أوباما” – كريم بامبو – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد سيد “زيزو” – محمد عنتر – إسلام جابر – مصطفى فتحي – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم.



