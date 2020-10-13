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رياضة

وصول بعثة الزمالك إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:06 م
لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
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منتصر الرفاعي
وصلت بعثة فريق نادي الزمالك إلى مطار محمد الخامس بالمغرب؛ استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

ويرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والقائم بأعمال أمين الصندوق، ويتواجد كل من اللواء علاء مقلد وحمادة أنور عضوي مجلس الإدارة، إلى جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي.‏

وكان فى استقبال البعثة عمر شعيب القنصل المصري وأعضاء السفارة المصرية.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو قد أعلن عن قائمة اللاعبين المسافرين للمغرب وضم كل المقيدين بالقائمة فيما عدا محمود عبدالعزيز “زيزو” الذي يخضع لمرحلة التأهيل.

وتضم القائمة كلا من محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم جنش – محمد عواد – محمد صبحي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – أحمد عيد – حازم إمام – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – يوسف إبراهيم “أوباما” – كريم بامبو – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد سيد “زيزو” – محمد عنتر – إسلام جابر – مصطفى فتحي – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم.

وفي الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد – كابونجو كاسونجو في خط الهجوم.
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