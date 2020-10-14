مرتضى منصور: وزير الرياضة مش على راسه بطحة ومحدش يقدر يضغط عليه

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن جلسته مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لم تكن بسبب قرار الإيقاف من اللجنة الأوليمبية المصرية.

وقال "مرتضى" خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك منذ قليل: "غير صحيح ما تردد حول اجتماعي مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس، لا يستطيع أحد الضغط على وزير الرياضة لأنه مش على رأسه بطحة".





وتابع: "اجتمعت معه اليوم وليس أمس ولم نتحدث عن أي أمر ولم يكن لدي أي طلبات".





وأتم رئيس الزمالك قائلا: "القضية ليست متعلقة بوزير الشباب والرياضة بل بقضاء مصر الأعلى، رفعت الأقلام وجفت الصحف".