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فن

وفاة الفنان محمود ياسين.. قصة زواجه من شهيرة وعلاقة امتدت 50 عاما

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:41 ص
محمود ياسين وشهيرة
محمود ياسين وشهيرة
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أحمد إبراهيم
توفى منذ قليل الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما. 

ويظل زواج الفنان محمود ياسين من الفنانة شهيرة هو الأشهر فى الوسط الفنى خاصة أنها رحلة امتدت الى 50 عاما من الحب والود والرحمة بينهما حتى فى اصعب الظروف ظلا سويا ولم يترك احدهما الاخر. 

في عام 1970، تزوج الفنان محمود ياسين من الفنانة شهيرة وأنجبا بعدها ابنيهما رانيا وعمرو، بعد قصة حب كبيرة.

شكلت شهيرة مع محمود ياسين ثنائي فني ناجح قدما سويا العديد من الأعمال حتى اعتزال شهيرة وارتدائها الحجاب.

عندما بدأت قصة الحب بين الفنان محمود ياسين والفنانة شهيرة، تحدث معه أحمد زكي وأبلغه بأهمية أن يضع حدا لهذه العلاقة، وعلى الفور طلب محمود ياسين يد الفنانة شهيرة للزواج نتيجة لاحتجاج أحمد زكي على علاقتهما التي لم توضع في قالب رسمي.

التقى الثنائي للمرة الأولى داخل الأستوديو عندما كان محمود ياسين يمثل فيلم «نحن لا نزرع الشوك» أمام الفنانة شادية عام 1970، وكانت شهيرة وقتها طالبة في معهد الفنون المسرحية، لينمو الحب بينهما ويتزوجا في العام التالي مباشرةً بعد فترة خطوبة دامت 9 أشهر.

شارك محمود ياسين وشهيرة معا في بطولة 14 فيلمًا، من أشهرها «سؤال في الحب» عام 1975، «شقة في وسط البلد» عام 1975، «الجلسة سرية» عام 1986، «نواعم» عام 1988 المستوحى من فيلم «سمارة».

نفت الفنانة شهيرة ما تردد بأن زوجها محمود ياسين وراء دخولها الوسط الفني، لافتة إلى أنها لم تعرفه إلا أمام الكاميرا في فيلم “صور ممنوعة” وكان ياسين وقتها بطلا للمسرح القومي، وبطلا لمسرحية “جيفارا”.
وفاة الفنان محمود ياسين.. قصة زواجه من شهيرة وعلاقة امتدت 50 عاما
وفاة الفنان محمود ياسين.. قصة زواجه من شهيرة وعلاقة امتدت 50 عاما
وفاة الفنان محمود ياسين.. قصة زواجه من شهيرة وعلاقة امتدت 50 عاما
وفاة الفنان محمود ياسين.. قصة زواجه من شهيرة وعلاقة امتدت 50 عاما
وفاة الفنان محمود ياسين.. قصة زواجه من شهيرة وعلاقة امتدت 50 عاما
وفاة الفنان محمود ياسين.. قصة زواجه من شهيرة وعلاقة امتدت 50 عاما
وفاة الفنان محمود ياسين.. قصة زواجه من شهيرة وعلاقة امتدت 50 عاما
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