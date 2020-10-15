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مرأة

قطعة بليسيه.. لجين عمران تبرز أنوثتها على إنستجرام

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:51 ص
لجين عمران
لجين عمران
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آية التيجي
شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على إنستجرام. 

وظهرت لجين عمران بإطلالة جذابة  تستعرض بها أنوثتها، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم الشديد بإطلالتها.


وظهرت لجين عمران مرتدية فستانا باللون الأزرق مع البني مع الأزرق الناعم بنصف كم، ملتصق به قطعة بليسيه من الأسفل، يتوسطه حزام باللون البني على خصرها ليبرز من رشاقتها مع اختيار حقيبة باللون البني الغامق والفاتح، وهو ما أبرز  من أناقتها.

وتركت لجين عمران شعرها منسدلا على كتفيها بطريق انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض اللمسات من المكياج، حيث اختارت الكحل الأسود لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه.

ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها ارتدت اسورة وقلادة كبيرة باللون الذهبي تبرز من رقة واناقة إطلالتها.

واليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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