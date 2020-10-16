بدء العام الدراسي الجديد في المدارس .. غدًا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية والمدارس المصرية اليابانية موعده غدا السبت الموافق 17 أكتوبر 2020".

وحذر من الانسياق وراء اي شائعات او أخبار مغلوطة يتم تداولها على السوشيال ميديا بشأن تأجيل الدراسة .

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وقال: "طالما لم تعلن الدولة تأجيل العام الدراسي الجديد، فلا يصح أن يصدق الناس أي كلام في هذا الصدد".

وأكد أن الدولة تنفق هذا العام الكثير للاستعانة بخبراء في التعليم والتقييم من أجل تحسين جودة التعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم هذا العام أكبر حجم من الخدمات بأشكال مختلفة بداية من الحصص التليفزيونية التي ستحضر الطالب لشكل الامتحان الجديد مرورا بمجموعات التقوية في المدارس.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا مصورا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قبل ساعات من بدء العام الدراسي الجديد ، لإعلان تفاصيل مهمة عن الدراسة هذا العام .





وأكدت وزارة التربية والتعليم خلال هذا الفيديو ان العام الدراسي الجديد 2020/2021 مختلف عن الاعوام الدراسية السابقة ، لافتةً إلى أنه لتحقيق التباعد الآمن بين الطلاب في المدارس اصبحت ايام الحضور في المدارس أقل ، وسيتاح للطالب المذاكرة من المنزل في باقي أيام الاسبوع .





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن القناة التعليمية "مدرستنا" ستكون الوسيلة الاساسية للتعلم خلال العام الدراسي الجديد ، بحيث يشاهد الطالب من خلالها شرح الدرس في المنزل ، ثم يكتب أسئلته وملاحظاته





وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد أن يشاهد الطالب الدرس في المنزل ، ستكون ايام الحضور في المدرسة هدفها مناقشة ما شاهده الطالب في القناة التعليمية ، بالاضافة إلى حصص الانشطة والتطبيقات العملية و التدريس المواد التي لا تضاف للمجموع





وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن للطالب أن يصل للحصص التي تم عرضها على القنوات التعليمية لمراجعتها في أي وقت عبر منصة البث المباشر للحصص الافتراضية .





وأفادت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتاح لطلاب المدارس ايضا وسائل اخرى مختلفة لمساعدة الطالب على المذاكرة ، مثل المكتبة الالكترونية ذاكر التي توفر محتوى تفاعلي وصور و مقالات و فيديوهات للمواد الدراسية المختلفة في كل المراحل التعليمية ، ومنصة ادمودو للفصول الافتراضية التي تساعد على التواصل مع المعلمين بسهولة ، كما توفر برامج مجانية من مايكروسوفت لمساعدة الطالب على كتابة الابحاث اونلاين ، بالاضافة لوسائل إلكترونية إضافية للشهادة الاعدادية و المرحلة الثانوية ، مثل مكتبة الدروس الالكترونية التي توفر شرحا اضافيا للدروس المختلفة عن طريق فيديوهات قصيرة يقدمها افضل معلمين في وزارة التربية والتعليم وتدرب الطلاب على كيفية الاجابة على الاسئلة الجديدة .





كما لفتت وزارة التربية والتعليم إلى إتاحة مكتبة الكتب الالكترونية التي تقدم كتب تفاعلية لشرح كل درس من المنهج كبديل للكتب الخارجية ، ومنصة اسأل المعلم لطرح الاسئلة على المعلمين المتخصصين .





وأكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب المرحلة الثانوية لديهم منصة ادارة التعلم وعليها محتوى رقمي تفاعلي باللغات العربية والانجليزية والفرنسية ، مربو بالمنهج ويغطي مخرجات التعلم من كل درس في المواد المختلفة لمساعدتهم على الفهم بشكل أفضل.



