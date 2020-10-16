بـ3 كاميرات.. أوبو تطلق رسميا هاتف Oppo A 15

بدقة HD +، و نقاء 720x1600 بيكسل ، إلى جانب نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 5 ميجابيكسل.

2و2 ميجابيكسل على التوالي، بالإضافة إلى مستشعر لبصمة اليد مع مستشعر للوجه أيضا .

ويعمل هاتف Oppo A15، بواسطة معالج من نوع Helio P35، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايات، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، كما سيعمل بواجهة المستخدم ColorOS 7.2، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.



