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تكنولوجيا

بـ3 كاميرات.. أوبو تطلق رسميا هاتف Oppo A 15

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:41 م
أوبو تطلق رسميا هاتف
أوبو تطلق رسميا هاتف Oppo A 15
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ندى على
أعلنت شركة أوبو الصينية رسميا عن هاتفها Oppo A15 والذى يأتى ضمن فئة الهواتف المتوسطة، وذلك بعد إطلاقها هاتف Oppo A73 بتقنية الجيل للاتصالات 5G ، بشاشة قياس 6.5 بوصة، بدقة +FHD ، وبمعدل تحديث للشاشة بتردد 90 هرتزا في الثانية ، وبطارية بسعة 4040 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط ، بالإضافة إلى معالج من نوع Dimensity 720 . 


وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف Oppo A15 الجديد يأتى بشاشة  قياس 6.52 بوصة مع نوتش على شكل قطرة ماء
بدقة HD +، ونقاء 720x1600  بيكسل ، إلى جانب نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 5 ميجابيكسل.

أما كاميرات هاتف Oppo A15  فتاتى بثلاث كاميرات خلفية ، الأساسية دقة 13 ميجابيكسل مع  2و2 ميجابيكسل على التوالي، بالإضافة إلى مستشعر لبصمة اليد مع مستشعر للوجه أيضا . 


ويعمل هاتف Oppo A15، بواسطة معالج من نوع Helio P35، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايات، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، كما سيعمل بواجهة المستخدم ColorOS 7.2، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.

ويحتوي هاتف Oppo A15، على بطارية بقوة 4320 مللى أمبير في الساعة، كما سيأتى باللونين الأزرق والأسود، ومن المقرر أن تقوم شركة أوبو بطرح الهاتف على مستوى العالم خلال الأيام القليلة الماضية، كما أن الشركة لم تكشف عن سعر الهاتف حتى الآن. 



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