بتقنية الـ5G.. أوبو تطلق هاتف Oppo A73 بسعر منافس.. صور

أعلنت شركة أوبو Oppo ، عن هاتفها الجديد A73 في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو عبارة عن هاتف F17 معاد تسميته والذي تم إطلاقه في الهند خلال الشهر المنصرم، والآن تستعد الشركة الصينية لإطلاق نسخة الجيل الخامس 5G منه في أوروبا.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف أوبو الجديد Oppo A73 5G، بتصميم مختلف مع اختلافات جوهرية في المواصفات الداخلية للجهاز مقارنة بالنسخة العادية منه التي يطلق عليها اسم A73.









وعلى خلاف الإصدار السابق، سيعمل هاتف Oppo A73 5G، بواسطة معالج من نوع Dimensity 720 يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يعمل بواجهة المستخدم ColorOS 7.2، المرتكزة إلى نظام التشغيل أندرويد 10.





ويحتوي هاتف Oppo A73 5G، على شاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، بدقة FHD +، وبمعدل تحديث للشاشة بتردد 90 هرتزا في الثانية، تحتوي على نوتش أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.





ويقدم إصدار الجيل الخامس من هاتف Oppo A73، ثلاث كاميرا خلفية على غرار أربعة عدسات في إصدار 4G، الرئيسية بدقة 16 ميجابيكسل، والثانية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، والثالثة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل.





وبخلاف إصدار الجيل الرابع من الهاتف، زادت سعة البطارية في A73 5G، حيث تأتي بقوة 4040 مللى أمبير في الساعة، ولكن تم تقليل سرعة الشحن القصوى من 30 واط إلى 18 واط، بالإضافة إلى قارئ بصمة الأصبع مثبت على جانب الجهاز، ومقبس سماعة الرأس 3.5 ملميتر، ومنفذ USB-C.





ويتوفر هاتف Oppo A73 5G، الذي يبلغ سمكه 7.9 مللميتر ويزن 177 جراما، مقابل سعر حوالي 350 دولار في أوروبا (أي ما يعادل 5,496 جنيها مصريا)، كما سيتوفر الهاتف في لونين الأسود والاحمر في الأزرق المتدرج.