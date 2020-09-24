Oppo Reno 4 Pro 5G يحتل أسواق الهواتف المحمولة.. السعر والمواصفات

بعد النجاح الساحق الذي حققته شركة Oppo الصينية منذ ظهورها الأول، وبعد إطلاقها لهاتفها الجديد Reno4 Pro 5G في بداية شهر يونيو الماضي، قررت الشركة مواصلة سلسلة نجاحاتها بطرحه فى العديد من أسواق الهواتف الذكية الخارجية.





بقياس شاشة 6.5 بوصة من نوع AMOLED وبدقة عرض 1018×2400 بيكسل، مع نوتش على هيئة ثقب أعلى يسار الشاشة يحتوي علي كاميرا أمامية لمكالمات الفيديو وصور السيلفي. وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يأتي Oppo Reno4 Pro





كما يتميز هاتف Oppo Reno4 Pro 5G بمعالج قوي من نوع Snapdragon 765G ثماني النواة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 و256 جيجابايت، التى ستطرح منه فى دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، وسيعمل بنظام أندرويد Android 10.

ومن ناحية التصوير، يقدم هاتف Oppo Reno4 Pro 5G كاميرا أساسية بقوة 48 ميجابيكسل، مع كاميرات أخرى بدقة 12 و 13 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة بدقة 32 ميجابيكسل.





ويمتلك هاتف Oppo Reno4 Pro 5G بطارية سعة 4000 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، كما يمكنك الحصول على الهاتف من خلال الحجز المسبق عبر الإنترنت، فى لونين هما الأزرق و الأسود، حيث سيتم طرحه مقابل 680 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 10700 جنيه، وفى حالة طلبه من أمازون ستحصل على سماعات Oppo Enco W51، مجانًا.