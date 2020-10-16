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رياضة

خاص| إنبي يخطف زياد بوغطاس من أندية القمة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:11 م
زياد بوغطاس
زياد بوغطاس
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مجدي سلامة
أكد مصدر مقرب من زياد بو غطاس لاعب نادي النجم الساحلي التونسي أن اللاعب سيطير إلى مصر الأسبوع القادم من أجل انضمامه إلى نادي إنبي لمدة موسمين.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن اللاعب سيطير إلى مصر الأسبوع القادم من أجل الانضمام إلى نادي إنبي بداية من الموسم القادم".

وتابع: "اللاعب كان لديه عرضان أحدهما من التعاون السعودي والاآخر من الكويت الكويتي لكنه فضل اللعب في الدوري المصري بسبب قوته الفنية واستشارة نجمي الأهلي والزمالك ( علي معلول و فرجاني ساسي)".

واختتم المصدر حديثه قائلًا: "من المنتظر أن يصل اللاعب يوم الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير من أجل توقيع العقود والانضمام إلى النادي البترولي".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن اللاعب التونسي سيوقع لأحد أندية القمة في الدوري المصري حاليًا، ولكن سرعان ما أنهت إنبي المفاوضات مع اللاعب.

يذكر أن نادي إنبي يحتل المركز الخامس من ترتيب الدوري المصري هذا الموسم برصيد 48 نقطة من أصل 33 مباراة شارك بها الفريق البترولي.
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