عيار 21 مستقر عند 828 جنيها.. أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 17 أكتوبر، وسجل الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 828 جنيهًا للجرام.





أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 709.75 جنيه.

عيار 21 سجل 828 جنيهًا.





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عيار 24 سجل 946.25 جنيهًا.

الجنيه الذهب 6624 جنيهًا.

أوقية الذهب 1898 دولارًا.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.