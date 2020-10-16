رسميا.. ويست هام يعلن التعاقد مع نجم الجزائر

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي حصوله على خدمات اللاعب سعيد بن رحمة من صفوف فريق برينتفورد، في آخر أيام موسم الانتقالات المحلي في إنجلترا.





ويحق للأندية الإنجليزية، من الدرجات المختلفة، إبرام الصفقات بينهم حتى منتصف ليل اليوم الجمعة.





وأصدر وست هام بيانًا رسميًا أعلن من خلاله تعاقده مع اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة بعد التوصل إلى اتفاق مع برينتفورد.





ووقع بن رحمة لصالح وست هام على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد.





وتشير التقارير الصحفية إلى أن القيمة المالية لصفقة إعارة بن رحمة إلى وست هام بلغت 5 ملايين جنيه إسترليني، وهناك بند الشراء الدائم.