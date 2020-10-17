AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للعناية بالبشرة.. إليك روتين التنظيف المثالي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:31 م
للعناية بالبشرة ..
للعناية بالبشرة .. إليك روتين التنظيف المثالي
Advertisements
اسماء محمد
يعد روتين العناية بالبشرة اليومي من أهم أسرار جمال المرأة لأنه يجنبها ظهور العديد من المشكلات ويحافظ على جمالها وشبابها.

عرض موقع " Bright Side " أهم طرق تنظيف البشرة في المنزل والروتين اليومي والأسبوعي أيضا للعناية بها.

1. التطهير المزدوج

يعتبر تنظيف الوجه خطوة أساسية في كل روتين جمالي. أولًا ، قم بإزالة مكياجك باستخدام منتج زيتي سيساعدك على إزالة أي مكياج أو بقايا واقية من الشمس تتراكم على بشرتك.

ضعي بضع قطرات من زيت التنظيف على البشرة الجافة بحركات دائرية واشطفها بالماء الدافئ وجففيها بمنشفة نظيفة.
استخدم منظفًا مائيًا لإزالة العرق أو الجلد الميت أو الجزيئات الملوثة. يمكنك العثور عليه بأشكال متعددة ، مثل حليب منظف أو جل منظف أو ماء ميسيلار وضعي المنتج على بشرة مبللة ، دلكي بحركات دائرية ، اشطفيه بالماء الدافئ ، وجففيه بمنشفة نظيفة.

2. مقشر

التقشير خطوة غير مطلوب القيام بها كل يوم.  اجعليه فى الأيام التي تريدي فيها الاستمتاع بروتين وجهك،و يتكون من إزالة خلايا الجلد الميتة وتحقيق نسيج موحد في جميع أنحاء الوجه وهناك مقشرات ميكانيكية تحتوي على جزيئات صغيرة لإزالة الخلايا الميتة بمساعدة الاحتكاك.
 هناك أيضًا قشور كيميائية يتم وضعها مباشرة على الجلد باستخدام وسادة قطنية يجب عليك الانتظار حتى تجف من أجل متابعة الخطوة التالية.

3. تطهير الأقنعة
تستخدم أقنعة الطين لتنظيف المسام بعمق. هذه الخطوة غير مطلوبة يوميًا ، يمكنك متابعتها مرة أو مرتين في الأسبوع. هناك عدة أنواع من أقنعة التطهير من تلك التي تحتوي على الكربون المنشط إلى أكثرها شيوعًا ، وهي مصنوعة من  الطين (الأخضر للبشرة الدهنية ، والأبيض للبشرة الجافة ، والأصفر للبشرة العادية ، والأحمر للبشرة الحساسة).

4. التونر
لا يعد تطبيق التونر خطوة أساسية في روتين الجمال ، ولكنه سيعود بفوائد كبيرة على بشرتك ، خاصة إذا تم استخدامه باستمرار.
 لا يقلل هذا المنتج من حجم المسام فحسب ، بل إنه يرطب ويوازن درجة حموضة البشرة و يجب أن يطبق في الصباح والليل باستخدام وسادة قطنية أو مباشرة باليدين.

أقنعة ترطيب
ليس من الضروري وضع أقنعة الترطيب يوميًا ، فهي تستخدم مرة أو مرتين في الأسبوع. استرخ ، خذ وقتك ، وأعد الضوء إلى وجهك بنوع القناع الذي تختاره (مثل المواد الهلامية أو المستحضرات أو الأقنعة الورقية). تذكر قراءة التعليمات وعدم تجاوز الوقت المحدد على العبوة.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتتألقي دائما .. نصائح العناية بالبشرة والحفاظ على شبابها

للتخلص من الجلد الميت.. الطرق الصحيحة لتقشير البشرة

أضرار البخار للوجه.. للرجال والنساء

طريقة إزالة الرؤوس السوداء من الأنف بالخيط والبخار ومعجون الأسنان

وصفة لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب

احترسي منها.. 7 أسباب لظهور المسام الواسعة

ترشيحاتنا

قرار عاجل من داخلية الكويت ضد "كيم كردشيان العرب"

كارثة.. البيئة تكشف سبب ظهور تماسيح في الغربية

باركت وأصلحت زيجاته الـ 3.. فنانة شهيرة عاشت وماتت تحلم بحب يوسف وهبي لها

قرار ملكي.. نبأ سار لجميع الوافدين إلى السعودية

بعد نشرها لحظات دخولها للعمليات.. بسمة وهبة تتصدر جوجل

صعبت عليا نفسي بس مبسوطة.. الجمهور يبحث عن نيللي كريم بعد بكائها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشتعال النيران فوق أعلى قمة في أفريقيا.. الرياح تعزز نشوب الحرائق بجبل كليمنجارو.. المتنزهات التنزانية تتخذ الإجراءات لتأمين السائحين.. والاستعانة بطائرات هليكوبتر للمساعدة

بتكلفة 48 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير بلاط الإسلامية ..صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أبرز إطلالات نيللي كريم