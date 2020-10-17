للعناية بالبشرة .. إليك روتين التنظيف المثالي

يعد روتين العناية بالبشرة اليومي من أهم أسرار جمال المرأة لأنه يجنبها ظهور العديد من المشكلات ويحافظ على جمالها وشبابها.





عرض موقع " Bright Side " أهم طرق تنظيف البشرة في المنزل والروتين اليومي والأسبوعي أيضا للعناية بها.





1. التطهير المزدوج





يعتبر تنظيف الوجه خطوة أساسية في كل روتين جمالي. أولًا ، قم بإزالة مكياجك باستخدام منتج زيتي سيساعدك على إزالة أي مكياج أو بقايا واقية من الشمس تتراكم على بشرتك.







ضعي بضع قطرات من زيت التنظيف على البشرة الجافة بحركات دائرية واشطفها بالماء الدافئ وجففيها بمنشفة نظيفة.

استخدم منظفًا مائيًا لإزالة العرق أو الجلد الميت أو الجزيئات الملوثة. يمكنك العثور عليه بأشكال متعددة ، مثل حليب منظف أو جل منظف أو ماء ميسيلار وضعي المنتج على بشرة مبللة ، دلكي بحركات دائرية ، اشطفيه بالماء الدافئ ، وجففيه بمنشفة نظيفة.





2. مقشر





التقشير خطوة غير مطلوب القيام بها كل يوم. اجعليه فى الأيام التي تريدي فيها الاستمتاع بروتين وجهك،و يتكون من إزالة خلايا الجلد الميتة وتحقيق نسيج موحد في جميع أنحاء الوجه وهناك مقشرات ميكانيكية تحتوي على جزيئات صغيرة لإزالة الخلايا الميتة بمساعدة الاحتكاك.

هناك أيضًا قشور كيميائية يتم وضعها مباشرة على الجلد باستخدام وسادة قطنية يجب عليك الانتظار حتى تجف من أجل متابعة الخطوة التالية.





3. تطهير الأقنعة

تستخدم أقنعة الطين لتنظيف المسام بعمق. هذه الخطوة غير مطلوبة يوميًا ، يمكنك متابعتها مرة أو مرتين في الأسبوع. هناك عدة أنواع من أقنعة التطهير من تلك التي تحتوي على الكربون المنشط إلى أكثرها شيوعًا ، وهي مصنوعة من الطين (الأخضر للبشرة الدهنية ، والأبيض للبشرة الجافة ، والأصفر للبشرة العادية ، والأحمر للبشرة الحساسة).





4. التونر

لا يعد تطبيق التونر خطوة أساسية في روتين الجمال ، ولكنه سيعود بفوائد كبيرة على بشرتك ، خاصة إذا تم استخدامه باستمرار.

لا يقلل هذا المنتج من حجم المسام فحسب ، بل إنه يرطب ويوازن درجة حموضة البشرة و يجب أن يطبق في الصباح والليل باستخدام وسادة قطنية أو مباشرة باليدين.





أقنعة ترطيب

ليس من الضروري وضع أقنعة الترطيب يوميًا ، فهي تستخدم مرة أو مرتين في الأسبوع. استرخ ، خذ وقتك ، وأعد الضوء إلى وجهك بنوع القناع الذي تختاره (مثل المواد الهلامية أو المستحضرات أو الأقنعة الورقية). تذكر قراءة التعليمات وعدم تجاوز الوقت المحدد على العبوة.



