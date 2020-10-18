شيفروليه تختبر سلفرادو 1500 chevrolet silverado ذاتية القيادة .. صور

سلفرادو 1500 chevrolet silverado موديل 2022 الجديدة كليا و كشفت الصور التجسسية التي التقطت لها اثناء اختبارهاعن عدد من سلفرادو . تختبر الان شركة شيفروليه سيارتهاموديل 2022 الجديدة كليا و كشفت الصور التجسسية التي التقطت لها اثناء اختبارهاعن عدد من التفاصيل والتي تشتمل على استخدام نظام سوبر كروز من جنرال موتورز جنبًا إلى جنب مع اختبار قدرات سحبها الكبيرة التي تتمتع بها العملاقة





تأتي شيفروليه سلفرادو 1500 chevrolet silverado بنظام قيادة شبه ذاتي من جنرال موتورز والتي تسمح للسائق برفع يديه عن عجلة القيادة أثناء القيادة لمسافات طويلة على الطرق السريعة .





نظام القيادة في السيارة شيفروليه سلفرادو 1500 chevrolet silverado تم تقديمه لأول مرة في كاديلاك CT6 2018، لتظهر بعد ذلك في سيارات كاديلاك أخرى، وها هي تستعد للظهور في سيارات شفروليه بدءً من شيفروليه سلفرادو 1500 chevrolet silverado .













ستأتي شيفروليه سلفرادو 1500 chevrolet silverado بتصميم داخلي مميز مع شاشة نظام ترفيهي مدمجة في لوحة العدادات، مماثلة في التصميم لجمس يوكن دينالي 2021 الجديدة كليًا .





ستتخلى شيفروليه سلفرادو 1500 chevrolet silverado عن الفتيس المثبت بالعمود الذي استخدم في الموديلات السابقة لصالح ناقل حركة جديد مشابه للمستخدم في جمس يوكن 2021، في حين ستشتمل التغييرات الأخرى تصميم واجهة أمامية وخلفية محدثة كليا .



