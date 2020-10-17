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سيارات

أغلى 5 سيارات دفع رباعي في الإمارات ..صور

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:16 ص
مرسيدس mercedes amg
مرسيدس mercedes amg g63
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اشرف عطية
تحظى سيارات الدفع الرباعي بشعبية كبيرة في دول الخليج والبلاد التي بها مناطق صحراوية فيفضلها الكثير من عشاق السيارات لأنها تستطيع أن تسير في أي تضاريس وفي الطرق الوعرة وفي هذا السياق نطرح عليكم أغلى 5 سيارات دفع رباعي في الإمارات. 

أغلى 5 سيارات دفع رباعي في الإمارات: 

1- مرسيدس mercedes amg g63 

تأتي مرسيدس mercedes amg g63 بمحرك بقوة 577 حصانا وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط وتتميز المقصورة الداخلية بأحدث التكنولوجيات حيث تتضمن شاشات عريضة تاتش وتأتي بتصميم خارجي أنيق ويبدأ سعرها من 153.000 دولار أمريكي أي حوالي 2 مليون و400 ألف جنيه وحوالي 562.000 درهم إماراتي. 

2- بنتلي بنتايجا bentley bentayga 

تأتي بنتلي بنتايجا bentley bentayga  بمحرك 542 حصانا وتتسارع من 0 حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط وبها نظام صوتي مذهل ويصل سعرها إلى 200 ألف دولار أي حوالي 3 ملايين و140.000 جنيه وحوالي 734.000 درهم إماراتي.

3- لامبورغيني اوروس lamborghini urus

تأتي لامبورغيني اوروس lamborghini urus بمحركين تيربو 641 حصانا وتعمل بنظام الدفع الرباعي وتتسارع من 0 حتي 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.5 ثانية ويصل سعرها إلى 205 آلاف دولار أي حوالي 3 ملايين و220.000 جنيه وحوالي 753.000 درهم إماراتي.

4- رنج روفر اوتوبيوغرافي range rover autobiography

تأتي رنج روفر اوتوبيوغرافي range rover autobiography بمحرك 557 حصانا وتتميز بسرعة لا تصدق على الطرقات الوعرة يبلغ سعرها 215 ألف دولار أي حوالي 3 ملايين و367.000 جنيه وحوالي 790.000 درهم إماراتي.

5- رولز رويس سولينان rolls royce cullinan 

تأتي رولز رويس سولينان rolls royce cullinan بمحرك 6700 سي سي وبقوة 563 حصانا وتتسارع من 0 حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5 ثوانٍ ويصل سعرها 325.000 دولار أي حوالي 5 ملايين و104.000 جنيه وحوالي مليون و193.000 درهم إماراتي. 

أغلى 5 سيارات دفع رباعي في الإمارات ..صور
أغلى 5 سيارات دفع رباعي في الإمارات ..صور
أغلى 5 سيارات دفع رباعي في الإمارات ..صور
أغلى 5 سيارات دفع رباعي في الإمارات ..صور
أغلى 5 سيارات دفع رباعي في الإمارات ..صور
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