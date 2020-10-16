تويوتا تطرح لاندكروزر برادو 2021 toyota land cruiser prado.. صور

تويوتا لاندكروز برادو 2021 toyota land cruiser prado الجديدة التي تتوفر في مصر بالطلب الخاص أعلنت شركة تويوتا العملاق الياباني لصناعة السيارات عن طرح موديلاتالجديدة التي تتوفر في مصر بالطلب الخاص للراغبين فقط ولا تتوفر لدى الموزعين.









تأتي تويوتا لاندكروز برادو 2021 toyota land cruiser prado بمحرك 4 سلندر 2700 سي سي بقوة 163 حصان وعزم دوران 246 نيوتن متر و الفتيس متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات .





تعمل تويوتا لاندكروز برادو 2021 toyota land cruiser prado بنظام الدفع الرباعي وتأتي بتعليق أمامي مزدوج وتعليق خلفي من 4 وصلات لضمان أفضل أداء للفرامل في جميع ظروف الطرق.





تأتي تويوتا لاندكروز برادو 2021 toyota land cruiser prado بطول 4.99 متر وعرض 1,88 متر وارتفاع 1.89 متر وقاعدة عجلات بطول 2.79 متر وخلوص أرضي 22 سم وتحمل خزان وقود يتسع الي 150 لتر وقود .





السيارة تويوتا لاندكروز برادو 2021 toyota land cruiser prado تأتي بتصميم قوي وعملي يجمع الصلابة والأناقة مع شبكة أمامية بارزة وصلبة من الكروم تعطي للسيارة شكل مميز .





تويوتا لاندكروز برادو 2021 toyota land cruiser prado تأتي بمصابيح أمامية ليد و فوانيس شبورة ليد كما تأتي السيارة مع مقصورة أنيقة ومقاعد أمامية وخلفية في الصف الثالث كهربائية التحكم وصندوق تبريد ونظام الكتروني ذكي للدخول .





يمكن تشغيل السيارة تويوتا لاندكروز برادو 2021 toyota land cruiser prado مع تشغيل المحرك بضغطة زر واحدة بالتزامن مع الضغط على دواسة الفرامل .



