أخطر 5 أشياء يفعلها السائقون عند انفجار الإطارات.. تجنبها

يواجه العديد من سائقي السيارات أعطال وأشياء تحدث أمامهم لأول مرة أبرزها انفجار أحد الإطارات أثناء السير، وهو ما يترتب عليه وقوع حوادث الطرق خصوصا عند جهل السائق بالتصرف السليم.









وفي كثير من الأحيان نسمع عن حوادث الطرق السريعة التي حدثت بسبب انفجار أحد إطارات السيارة وبسبب السرعة الزائدة، وفي هذا السياق نطرح عليكم أبرز الأخطاء التي يقع فيها السائقون حتى تتفاداها.





ويجب على السائق أن يتجنب السير بإطارات انتهى تاريخ صلاحيتها أو إطارات جافة ومتشققة؛ لأن الإطارات مصنوعة من المطاط الذي يتأثر بعوامل الجو الخارجية لذلك يجب تغييرها كل 4 أعوام أو 60.000 كيلو متر أيهما أقرب.





أخطر 5 أشياء يفعلها السائقون عند انفجار الإطارات :





1- الهلع الشديد والانزعاج ورد الفعل السريع مما يؤدي إلى انقلاب السيارة.





2- ترك الدركسيون وفقدان السيطرة عليه مما يؤدي إلى انحراف السيارة.





3- لف دركسيون السيارة في اتجاه معاكس مما يؤدي لانقلابها لا قدر الله.





4- الضغط على الفرامل بدلا من استخدام الفتيس وعوامل الجذب لتوقيف السيارة.





5-استخدام فرامل اليد لتوقيف السيارة .