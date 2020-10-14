تعرف على ألوان السيارات التي يفضلها الرجال والنساء

عند قيامك باتخاذ قرار شراء سيارة تقوم مباشرة بالتفكير في لون السيارة وتسأل نفسك أي لون تفضل لتقوم باختيار سيارتك به، فالرجال يفضلون ألوان، والنساء يفضلن ألوانا أخرى خصوصا في السيارات





في هذا السياق قام موقع (iSeeCars) بعمل دراسة في هذا الشأن وأفادت بأن الرجال يفضلون اللون الأحمر للسيارات في حين تفضل النساء اللون الفضي بدرجاته.





وقام الموقع بإجراء الدراسة بناء على المعلومات التي حصل عليها من زواره، من خلال اختياراتهم عند البحث عن سيارات جديدة أو مستعملة، وقام الموقع بإجراء الدراسة عن طريق متابعة أكثر من 30 مليون سيارة مستعملة معروضة للبيع .





قام الموقع بتصفية الأبحاث التي قام بها الزوار وفحص طلبات الرجال و طلبات النساء ومن النتائج التي خلصت إليها الدراسة أيضًا أن النساء يفضلن السيارات الزرقاء أكثر من الرجال وأن اللون الأزرق هو اللون الأغلب لسيارات الميني فان .



