نائب مدير أمن كفر الشيخ يتفقد خدمات تأمين مولد الدسوقي | صور

تفقد اللواء أشرف النويشي، نائب مدير أمن كفر الشيخ، يرافقه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم، الحالة الأمنية لمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد اللطيف مزروع مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وخلال جولته التفقدية، حرص نائب مدير أمن كفر الشيخ على تفقد أماكن التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، وتأمين مداخل ومخارج مدينة دسوق، ومتابعة كاميرات المراقبة المنتشرة بجميع أماكن تجمعات الزوار.

كما تابع البوابات الأمنية والإلكترونية على مداخل الميدان الإبراهيمي وأبواب المسجد، والتأكد من انتظام الحركة وتأمين دخول وخروج الوفود والزائرين المتوافدين من شتى بقاع الجمهورية احتفالاً بالمولد الإبراهيمي.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الله محمود فليفل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة للحالة الأمنية على مدار الساعة، ضمن خطة التأمين الخاصة باحتفالات مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، وذلك لضمان أمن وسلامة ضيوف المدينة.